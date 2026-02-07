ONLINE: Teplice - Karviná, hosté se chtějí udržet v nejlepší šestce

Tepličtí fotbalisté na úvod jara padli 0:1 v Jablonci, domácí přitom od 70. minuty hráli bez vyloučeného Okekeho, nicméně hostům se skórovat nepodařilo.
Stejně na tom byla Karviná, která doma hostila Plzeň a prohrála 0:2. Šancí přitom měli Slezané spousty, narazili však na výborného brankáře Wiegeleho. Hosté pak trestali z protiútoků.
Přestože se prezentují pohledným fotbalem, nejsou Karvinští v sobotu odpoledne favoritem, vyrovnané kurzy vyhlížejí spíš nerozhodný duel. Pro hosty je to zároveň nejvzdálenější ligový výjezd.
Naposledy se oba kluby utkaly na konci srpna a Karviná zvítězila vysoko 4:0.