Tým je zase hladový a svěží, pochvaloval si sparťan Vitík. Gól bral jako bonus

Čtvrtou ligovou trefou mimochodem dorovnal své kariérní maximum z loňského ročníku. „Myslím, že když má stoper za sezonu kolem pěti gólů, tak je to super. Ale není to můj cíl, je to spíš takový bonus,“ pravil Vitík.

Mnohem důležitější jsou pro Spartu další tři body. Po nepovedeném podzimu se obhájce titulu pomalu dostává do formy. Proti Hradci kromě úvodu druhé půle dominovala, což se jí v období od října do prosince nedařilo.

„My bychom chtěli dominovat každý zápas, jak jsme byli zvyklí v minulých sezonách. Je otázka času, než se do toho zase dostaneme. Tohle byl jeden z těch zápasů. Hradec je nepříjemný tým, ale zvládli jsme to dobře a nepustli jsme je do moc šancí,“ zhodnotil dvaadvacetiletý obránce.

První gól vstřelil Kuchta, který se v zimě vrátil po nepříliš vydařeném angažmá v Midtjyllandu. Druhý zápas po návratu, druhá trefa. „Víme, co dokáže. Je nechutnej v presinku, kde nám pomáhá asi nejvíc. Ví, kde má být a jaké prostory vykrývat. A samozřejmě nám pomáhá góly, což je u útočníka důležité,“ přitakal Vitík.

Sparta měla i další šance, ale v prvním poločase už se neprosadila.

A v úvodu toho druhého jí naopak zatrnulo. Hostující Čihák si naskočil na Julišův centr a z první šance srovnal. Jenže jeho trefu posléze odvolal videoasistent kvůli ofsajdu.

Sparťané oslavují gól Jana Kuchty.

„V tu chvíli jsem nevěděl, že to může být ofsajd, ale pokud byl, tak jsme to zvládli dobře, protože jsme včas vysunuli obrannou řadu. Takže to můžeme brát jako dobře ubráněnou standardku,“ popsal Vitík.

Když pak další šanci zahodil Griger, udeřili domácí. Nejprve se trefil Krasniqi a po něm Vitík. „Byl to náš nejlepší výkon za poslední dobu, jsme za to rádi, ale pořád budeme pokorní a nechceme dělat ukvapené závěry,“ zdůraznil.

Po zimní pauze za sebou mají dva prohrané zápasy v Lize mistrů a teď dvě výhry v domácí soutěži. Není to příliš velký vzorek, ale na sparťanech je vidět zlepšení a hlavně mnohem větší chuť.

„Jsme víc svěží než na podzim, kde jsme na tom nebyli dobře. Pomalu jdeme nahoru, za čímž stojí naše práce v tréninku. Máme konečně čas trénovat, v tom je rozdíl. Když máte dva zápasy v týdnu a pár dní mezi nimi, tak se nemůžete ničemu pořádně věnovat,“ vysvětlil Vitík.

„Tým je hladový, což nám chybělo. Je to normální, když se trápíte. Musíme si pamatovat i ty špatné časy, co nás to naučilo. Když takhle budeme prožívat každý souboj, zablokovanou střelu či gól a bude v týmu život, tak o nás nemám strach.“