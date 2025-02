Friis po Hradci: Zasloužená výhra, Kuchta je šílenec. A Birmančevič? Nemocný

Víc téma nerozebíral, mnohem podrobněji se chtěl věnovat zápasu, který Sparta zvládla po dominantním výkonu 3:0 a vypadá to, že se po nevydařeném podzimu dostává zpět do formy.

„První půle byla velmi, velmi dobrá. Myslím, že nám fungovalo všechno, zvlášť hra bez balonu, takže to měl Hradec těžké. Někdo by řekl, že hodně chyboval, ale já bych chtěl zejména pochválit náš presink, v němž jsme byli nemilosrdní,“ pochvaloval si.

Co druhý poločas? Na jeho začátku jste inkasovali, ale gól Čiháka nakonec neplatil. Pak měl soupeř i další šance.

Druhá půle byla zpočátku vyrovnaná, ale pomohla nám střídání, přidali jsme další branku a došli jsme si pro zaslouženou výhru. Samozřejmě jsme mohli dát víc gólů, ale jsem rád za tři body a čisté konto.

První gól dal Jan Kuchta a běžel ho oslavit s vámi. Vypadá to, že spolu máte dobrý vztah.

Velmi dobrý. Po celou dobu, kdy jsme tu byli společně. V létě chtěl odejít, aby zkusil něco jiného, ale přišel na to, že v Dánsku tráva není zelenější, a tak se vrátil. První dva zápasy se mu povedly a ukázal, co mu jde nejlíp. Není to jenom o gólech, skvěle pracuje, pořád je v pohybu a napadá. Jsem za něj šťastný. Měl to náročné, ale teď se prosadil podruhé v řadě.

A ta oslava?

To jsou prostě emoce. Chci po hráčích, aby projevovali emoce. Je v dobrém slova smyslu šílenec a mám ho rád jako všechny ostatní hráče v týmu.

V útoku podruhé za sebou nastoupil ve dvojici s Lukášem Haraslínem, který se několikrát se pohyboval také v pozicích pod hrotem. Jakou má slovenský křídelník v současném rozestavení roli?

Je pravda, že pod hrotem občas hraje. Je to něco, co zkoušíme a pracujeme s ním na tom, abychom z něj dostali to nejlepší. Myslím, že to je pro něj dobrá pozice. Díky Kuchtovi, který napadáním trhá obranu, si pak může hledat volné prostory. Zároveň máme víc hráčů ve středu a můžeme je rotovat.

Takže se držíte formace 3-5-2?

Víte, jak jsem na tom s čísly a formacemi, my hrajeme všechno. Myslím, že Šulovi tahle pozice sedí, ale zároveň opět ukázal, jak je nebezpečný z křídla, třeba když trefil břevno. Hodně záleží na soupeři.

Sparťanský útočník Lukáš Haraslín (vlevo) a Petr Kodeš z Hradce Králové

Na stadionu byla od začátku skvělá atmosféra. Cítíte změnu oproti podzimu?

Ne, abych byl upřímný, necítím rozdíl. Jediný aspekt, kde to pociťuju, je po zápase. Když nevyhrajeme, tak nejsme šťastní a fanoušci také ne. Ale když vezmu fandění během utkání, nemám vůči sparťanům žádné výtky, doma ani venku. Cítím obrovskou podporu, která trvá celou sezonu a já si jí vážím. Ale po zápase je to samozřejmě jiný příběh. Nečtu si po utkáních komentáře, takže nevím, jestli byli fanoušci nespokojení. Já se soustředím na nás a vnímám jenom atmosféru při utkáních.

Zmínil jste, že Birmančevič byl nemocný, ale spekulovalo se o jeho odchodu. Považujete kádr za uzavřený?

Je to bláznivé období. Lhal bych, kdybych řekl, že je naše okno uzavřené oběma směry, protože to jednoduše nevím. Žádný hráč neodejde do zemí, kde už mají uzavřené přestupové okno, ale v některých zemích stále běží. Víte, jak to je, někdo nabídne velké peníze, hráč odejde a vy ho budete muset nahradit. Nebudu vám tady nic slibovat.