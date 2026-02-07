ONLINE: Slavia - Ml. Boleslav, domácím se vrací Holeš, hrají Sanyang i Bužek

Slavia vstoupila do jarní fáze dvěma lednovými porážkami v Lize mistrů, po Barceloně (2:4) podlehla i kyperskému Pafosu (1:4). Na vítěznou vlnu se ale v lize nevrátila, když remizovala v Pardubicích 1:1.
Už od 15. minuty hrála v deseti po vyloučení záložníka Oscara, který si odpykává dvouzápasový trest za šlápnutí na kotník Hlavatého. Na úvodní gól Provoda domácí odpověděli až v závěru, kdy se trefil Vecheta.
Slavia má v čele tabulky pětibodový náskok na Spartu a může ho před nedělními zápasy navýšit.
Její trenér Jindřich Trpišovský posílá do zápasu následující sestavu: Staněk – Holeš, Chaloupek, Bořil – Douděra, Bužek, Sadílek, Jurásek – Provod, Chorý, Sanyang. Do zápasu kvůli zranění nezasáhnou Chytil, Zima, Vlček, Moses ani Ogbu.
Prvních patnáct minut nebude domácí podporovat kotel nejaktivnějších fanoušků, který vyhlásil krátký bojkot kvůli neshodám s vedením klubu.
Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám
Proti Slavii stojí Mladá Boleslav, která v úvodním jarním kole doma remizovala 2:2 s Bohemians. Dvakrát prohrávala, ale pokaždé odpověděla. Na gól Hůlky reagoval Lehký, na trefu Lischky zase dvacetiletý útočník Buryán.
Slavia hrála v Boleslavi na konci srpna a zvítězila 3:1. Povede se jí to znovu?