ONLINE: Slavia - Ml. Boleslav, domácím se vrací Holeš, hrají Sanyang i Bužek

Sledujeme online   17:14
Ztratili hned v prvním jarním kole. Zlepšení by slávističtí fotbalisté rádi předvedli před vlastními diváky, kde v jedenadvacátém dějství Chance Ligy hostí Mladou Boleslav. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek střílí ve skluzu gól Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

Slavia vstoupila do jarní fáze dvěma lednovými porážkami v Lize mistrů, po Barceloně (2:4) podlehla i kyperskému Pafosu (1:4). Na vítěznou vlnu se ale v lize nevrátila, když remizovala v Pardubicích 1:1.

Už od 15. minuty hrála v deseti po vyloučení záložníka Oscara, který si odpykává dvouzápasový trest za šlápnutí na kotník Hlavatého. Na úvodní gól Provoda domácí odpověděli až v závěru, kdy se trefil Vecheta.

Slavia má v čele tabulky pětibodový náskok na Spartu a může ho před nedělními zápasy navýšit.

Její trenér Jindřich Trpišovský posílá do zápasu následující sestavu: Staněk – Holeš, Chaloupek, Bořil – Douděra, Bužek, Sadílek, Jurásek – Provod, Chorý, Sanyang. Do zápasu kvůli zranění nezasáhnou Chytil, Zima, Vlček, Moses ani Ogbu.

Prvních patnáct minut nebude domácí podporovat kotel nejaktivnějších fanoušků, který vyhlásil krátký bojkot kvůli neshodám s vedením klubu.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Proti Slavii stojí Mladá Boleslav, která v úvodním jarním kole doma remizovala 2:2 s Bohemians. Dvakrát prohrávala, ale pokaždé odpověděla. Na gól Hůlky reagoval Lehký, na trefu Lischky zase dvacetiletý útočník Buryán.

Slavia hrála v Boleslavi na konci srpna a zvítězila 3:1. Povede se jí to znovu?

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 20 13 7 0 42:17 46
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
11. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Teplice - Karviná 2:0, oslabení hosté znovu bez bodu i gólu. Soupeře nakopl Bílek

Teplický Michal Bílek slaví gól proti Karviné.

Tak tak udrželi nejlepší šestku, nicméně karvinští fotbalisté podruhé za sebou nezískali ani bod. V jedenadvacátém kole Chance Ligy opět prohráli 0:2, tentokrát v Teplicích, které zatím unikají bojům...

Jablonec - Slovácko 0:0, domácí opět s nulou, tentokrát ale ztrácejí

Aktualizujeme
Momentka z utkání mezi Jabloncem a Slováckem.

Třetí proti předposlednímu, měla to být jasná záležitost. Nakonec jablonečtí fotbalisté potvrdili jen svou výbornou obranu. Opět neinkasovali, ale ani neskórovali, a tak proti Slovácku zapisují v...

ONLINE: Čtvrtá výhra United. V akci Souček i Krejčí. Palmer slaví rychlý hattrick

Sledujeme online
Cole Palmer z Chelsea a jeho další gól proti Wolverhamptonu.

Dočasný kouč Michael Carrick na lavičce Manchesteru United slaví i počtvrté. V pětadvacátém kole Premier League porazili jeho svěřenci 2:0 oslabený Tottenham. V akci jsou londýnský Arsenal,...

Barcelona odstoupila od projektu fotbalové superligy, zbyl jen Real

Kylian Mbappé slaví s Viníciusem Juniorem a Eduardem Camavingou úvodní gól...

Od projektu fotbalové superligy odstoupila také Barcelona. Soutěž, která měla znamenat revoluci v evropském fotbale, podporuje už jen Real Madrid. Katalánský klub informoval o svém kroku v prohlášení.

Čeští hráči nikoho nezajímají. Pokorný o Řecku, nové Sigmě i odmítnutí Baníku

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín (vpravo) si zpracovává míč před Jakubem...

Na život v Řecku si tak trochu pořád zvyká. Jak sám říká, životní styl na Peloponésu je naprosto odlišný. „Ale já jsem tu kvůli fotbalu,“ upozorní obránce Jakub Pokorný. Loni dovedl olomouckou Sigmu...

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Sparta v pohárech bez Grimalda. Plzeň vynechala Krčíka, Sigma i s Růskem

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...

Žádné komedie na hlavě. Potočný je i barber, fandí klubům z Brna: Postoupí oba

Roman Potočný v dresu slovenské fotbalé Skalice.

Svými góly „šmiká“ soupeře, svým strojkem a nůžkami bývalé spoluhráče. Fotbalista Roman Potočný se stal i barberem – v Brně se u něj dveře netrhnou. Od léta odtud vyráží kousek za hranice k...

Zpátky do první ligy a propagovat region, cílí Markovič. Dynamo vylepší i komunikaci

Miroslav Markovič - Operations manager v českobudějovickém fotbalovém SK Dynamo.

Miroslav Markovič v Českých Budějovicích před 13 lety hrál, v lednu se stal součástí vedení klubu. Spojuje fotbalové zkušenosti i místní znalost. Bývalý srbský forvard ve 36 letech získal v Dynamu...

