ONLINE: Plzeň - Liberec, šlágr kola, domácí hájí lepší postavení v tabulce

Oba týmy se do konce sezony chtějí vyšvihnout minimálně na třetí příčku, která momentálně patří Jablonci – ten v sobotu jen remizoval se Slováckem (0:0) a má momentálně čtyřbodový náskok před Plzní, Liberec ztrácí o bod víc.
Plzeň před týdnem v náročném zápase porazila Karvinou 2:0 díky dvěma gólům Višinského. Byl to pikantní zápas pro trenéra Hyského, jenž právě z Karviné v říjnu přišel.
Liberec stejným výsledek uspěl doma proti Zlínu.
Předchozí vzájemný zápas skončil na konci srpna remízou 1:1 – hosté vedli díky zásahu Ladry, po přestávce ale srovnal Gabriel, který je nicméně aktuálně zraněný.