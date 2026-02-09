Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Chorého čekání na hattrick i rozjetý Višinský. A Veselý nikam neutíká!

Autor:
  9:39
Stejně jako po úvodním jarním kole dělí první tým fotbalové Chance Ligy s druhým pět bodů. Sparta uspěla 3:0 ve Zlíně a zareagovala na přesvědčivou výhru Slavie 4:0 nad Boleslaví, k níž přispěl dvěma góly i útočník Chorý. Plzeň se pak i díky další trefě Višinského po vítězství nad Libercem (3:1) přiblížila třetímu místu. Poslední naopak zůstává Dukla. A co dalšího víkend nabídl?
Top střelec, na ligový hattrick ale čeká

A je to gól! Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví trefu proti Mladé Boleslavi.

Potěšilo ho, že se zase po čase vyšvihl na první místo ligových střelců:

Tomáš Chorý – 11, Daniel Vašulín – 9.

Když se slávistický útočník už ve 28. minutě zápasu s Mladou Boleslaví (4:0) trefil podruhé tak, že napálil balon z dobrých pětadvaceti metrů a následně jeho střelu tečoval do brány obránce Hybš, spousta by si klidně vsadila: Z toho bude hattrick!

Nebyl. Opět.

Olomoucký odchovanec totiž v lize ještě žádný nevstřelil. Nasbíral už dvaasedmdesát gólů, ale vždy maximálně dva za zápas.

Jenom ve Slavii viděli Chorého dvojitou show už sedmkrát, dříve v Plzni čtyřikrát. Dohromady jedenáct útoků na hattrick. Mimochodem, ten poslední už je sedm a půl roku starý; Vyškov – Plzeň 1:5 v domácím poháru a Chorý se trefil dokonce čtyřikrát. Tři góly dal ještě za plzeňskou rezervu Českým Budějovicím a ve druhé lize za Olomouc proti Znojmu.

„Popravdě jsem na hattrick ani nemyslel,“ přiznal Chorý po Mladé Boleslavi do kamer Oneplay Sport. „Možná kdybych ten zápas dohrál, nějaké situace jsem ještě proměnit mohl. Ale nechtěl jsem nic riskovat.“

Ze zápasu totiž předčasně odkulhal a poté hlásil: „Moc dobře se necítím. Radši než na góly myslím na to, abych si dal něco ledového a pořádně to zachladil.“



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...

Je to rebel! Tajemství Bílkových přímáků: tajně je piloval za covidu bez roušky

Michal Bílek slaví gól.

Klidně by mu mohli přezdívat Mr. Přímák. Když si teplický fotbalista Michal Bílek rovná míč na standardku, na brankáře jdou mrákoty. Ani karvinský Jakub Lapeš jeho ránu nelapil. A po poslední ligové...

Byl bych radši, kdybychom dali gól dřív, řekl Priske. Rrahmaniho má před Vojtou

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání se Zlínem.

Jeho tým si po týdnu připsal další vítězství 3:0 na hřišti soupeře. „Když se podíváte na statistiky a další aspekty hry, bylo to trochu podobné utkání jako to první na Dukle,“ přemítal trenér...

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

Haaland penaltou v závěru zařídil City výhru na Liverpoolu, slaví i Crystal Palace

Útočník Manchesteru City Erling Haaland slaví gól do sítě Liverpoolu.

Pořádně divoký průběh měl šlágr 25. kola anglické fotbalové ligy. Manchester City nakonec zvítězil na půdě Liverpoolu 2:1 díky penaltě, kterou ve třetí nastavené minutě proměnil Haaland. Předtím...

Hoffenheim schytal výprask na Bayernu. Z Čechů hrál jen Coufal a zavinil penaltu

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 21. kole německé ligy i díky hattricku Luise Díaze doma porazili Hoffenheim 5:1 a udrželi šestibodový náskok na druhý Dortmund. Vladimír Coufal za hosty odehrál celý...

Nervózní Frťala „nachodil“ 10 tisíc kroků. Radosta? V tréninku má na Chelsea

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala během utkání s Karvinou.

Když jsi nervózní, tak choď! Nebo aspoň přešlapuj na místě. Jako kouč fotbalistů Teplic Zdenko Frťala. Ve svém vymezeném prostoru u lavičky za 90 minut ligového zápasu s Karvinou naťapal snad 10...

Důležité áčko pro sparťana Irvinga. Byl to skvělý den, říká posila z Premier League

Sparťanská radost ve Zlíně, vlevo Andrew Irving. Posila z Premier League...

Ještě před dvěma měsíci nastoupil na slavném anglickém stadionu Old Trafford v Manchesteru proti domácím United, po nedávném přestupu z West Hamu do Sparty skotský záložník Andrew Irving má za sebou...

Bohemians - Pardubice 1:2, hosté dali obě branky v deseti, soupeř jen snižoval

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Většinu zápasu hráli v oslabení, přesto slaví výhru. Pardubičtí fotbalisté zvítězili ve 21. kole Chance Ligy na půdě Bohemians 2:1 po gólech Smékala s Tankem ze druhého poločasu. Za domácí v závěru...

Darida zase zářil, téma reprezentace brzy rozsekne. Po večerech mě to tíží, připouští

Radost hradeckého kapitána Vladimíra Daridy (vlevo)po trefě v utkání s Duklou.

Určitě musel očekávat, že vzhledem k výkonu a dvěma brankám, z nichž ta druhá je známkou fotbalové extratřídy, ta otázka padne. „Je to pro mě stále složité rozhodování a stále to ve mně uzrává,“...

Hradec Kr. - Dukla 3:0, jasná záležitost, dva góly dal Darida. Hosté zůstávají poslední

Radost fotbalistů Hradce Králové z gólu proti Dukle. Trefil se kapitán Vladimír...

Pohodlnou výhru 3:0 si ve 21. kole Chance Ligy připsali fotbalisté Hradce Králové. Duklu doma porazili hlavně díky kapitánovi Daridovi, který se v první půli prosadil dvakrát během tří minut. Po...

Snové dny slávisty Suleimana: po Benfice gól i v lize. A to ho rozhodčí nechtěl pustit

Premiérový gól slávistického záložníka Mubaraka Suleimana, který se trefil...

Pokud si neřekl o větší prostor na hřišti, tak aspoň o jmenovku na dres určitě. Slávistické číslo 45. Mubarak Suleiman. Střelec závěrečné branky v sobotním utkání s Mladou Boleslaví (4:0). „Za osm...

