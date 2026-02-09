NEJ Z LIGY: Chorého čekání na hattrick i rozjetý Višinský. A Veselý nikam neutíká!

Top střelec, na ligový hattrick ale čeká
Potěšilo ho, že se zase po čase vyšvihl na první místo ligových střelců:
Tomáš Chorý – 11, Daniel Vašulín – 9.
Když se slávistický útočník už ve 28. minutě zápasu s Mladou Boleslaví (4:0) trefil podruhé tak, že napálil balon z dobrých pětadvaceti metrů a následně jeho střelu tečoval do brány obránce Hybš, spousta by si klidně vsadila: Z toho bude hattrick!
Nebyl. Opět.
Olomoucký odchovanec totiž v lize ještě žádný nevstřelil. Nasbíral už dvaasedmdesát gólů, ale vždy maximálně dva za zápas.
Jenom ve Slavii viděli Chorého dvojitou show už sedmkrát, dříve v Plzni čtyřikrát. Dohromady jedenáct útoků na hattrick. Mimochodem, ten poslední už je sedm a půl roku starý; Vyškov – Plzeň 1:5 v domácím poháru a Chorý se trefil dokonce čtyřikrát. Tři góly dal ještě za plzeňskou rezervu Českým Budějovicím a ve druhé lize za Olomouc proti Znojmu.
„Popravdě jsem na hattrick ani nemyslel,“ přiznal Chorý po Mladé Boleslavi do kamer Oneplay Sport. „Možná kdybych ten zápas dohrál, nějaké situace jsem ještě proměnit mohl. Ale nechtěl jsem nic riskovat.“
Ze zápasu totiž předčasně odkulhal a poté hlásil: „Moc dobře se necítím. Radši než na góly myslím na to, abych si dal něco ledového a pořádně to zachladil.“