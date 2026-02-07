ONLINE: Jablonec - Slovácko 0:0, domácí favoritem. Zvládnou znovu vyhrát?

Domácí vstoupili do jarní fáze naplno, a přestože přišli o vyloučeného Okekeho, závěr zvládli a porazili Teplice 1:0. Jedinou branku vstřelil gambijský útočník Jawo svým osmým ligovým zásahem.
Jablonec tak zůstává třetí a před nedělními zápasy může dohnat druhou Spartu, pokud zvítězí nad Slováckem.
To v úvodním jarním kole senzačně dotáhlo nepříznivý vývoj zápasu s Baníkem a se svým tabulkovým sousedem remizovalo 2:2. Dvěma slepenými góly utkání srovnali Ouanda, kanadská posila ze Srbska, a Ndubuisi, nigerijský nováček. V závěru ještě Havlík neproměnil nařízenou penaltu.
Slovácko je o skóre předposlední a má o bod víc než Dukla.
K. Mihelak - R. Pantalon, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, R. Sedláček, S. Nebyla, M. Polidar - A. Alégué, L. Jawo, F. Zorvan
M. Heča - M. Rundič, A. Stojčevski, J. Mulder - G. Ndefe, D. Tetour, M. Trávník, P. Blahút - M. Havlík, A. Marinelli, . Ouanda
S. Obinaja, M. Malenšek, A. Kotlín, D. Hollý, S. Lavrinčík, D. Puškáč, J. Chramosta, J. Suchan, E. Sobol, D. Štěpánek, D. Souček
M. Šviderský, P. Ndubuisi, A. Urban, P. Juroška, Š. Beran, R. Horák, D. Barát, M. Petržela, M. Krmenčík, P. Reinberk