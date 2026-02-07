Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Jablonec - Slovácko 0:0, domácí favoritem. Zvládnou znovu vyhrát?

Autor:
14:59
Třetí proti předposlednímu. Bude to jasná záležitost? Jablonečtí fotbalisté hrají v jedenadvacátém kole české nejvyšší soutěže se Slováckem. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.

Slovácký záložník Vlastimil Daníček hraje míč před Andrejem Stojčevským z Jablonce. | foto: ČTK

Domácí vstoupili do jarní fáze naplno, a přestože přišli o vyloučeného Okekeho, závěr zvládli a porazili Teplice 1:0. Jedinou branku vstřelil gambijský útočník Jawo svým osmým ligovým zásahem.

Jablonec tak zůstává třetí a před nedělními zápasy může dohnat druhou Spartu, pokud zvítězí nad Slováckem.

To v úvodním jarním kole senzačně dotáhlo nepříznivý vývoj zápasu s Baníkem a se svým tabulkovým sousedem remizovalo 2:2. Dvěma slepenými góly utkání srovnali Ouanda, kanadská posila ze Srbska, a Ndubuisi, nigerijský nováček. V závěru ještě Havlík neproměnil nařízenou penaltu.

Slovácko je o skóre předposlední a má o bod víc než Dukla.

Chance Liga 2025/2026
7. 2. 2026 15:00
Jablonec : Slovácko 0 : 0
()
Sestavy:
K. Mihelak - R. Pantalon, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, R. Sedláček, S. Nebyla, M. Polidar - A. Alégué, L. Jawo, F. Zorvan
Sestavy:
M. Heča - M. Rundič, A. Stojčevski, J. Mulder - G. Ndefe, D. Tetour, M. Trávník, P. Blahút - M. Havlík, A. Marinelli, . Ouanda
Náhradníci:
S. Obinaja, M. Malenšek, A. Kotlín, D. Hollý, S. Lavrinčík, D. Puškáč, J. Chramosta, J. Suchan, E. Sobol, D. Štěpánek, D. Souček
Náhradníci:
M. Šviderský, P. Ndubuisi, A. Urban, P. Juroška, Š. Beran, R. Horák, D. Barát, M. Petržela, M. Krmenčík, P. Reinberk
21. kolo

20. kolo

1.FC Slovácko - Bohemians 1905

14. 2. • 15:00 • Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 20 13 7 0 42:17 46
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 20 10 2 8 34:32 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
11. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
