ONLINE: Hradec Kr. - Dukla 0:0, hosté se chtějí odlepit ze dna tabulky

Po porážce v prvním jarním kole klesli na úplné dno tabulky Chance Ligy. Odpoutat se z něj zkusí fotbalisté Dukly ve 21. kole proti Hradci Králové. Zápas má výkop ve 13 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Stoper Dukly Jaroslav Svozil (vpravo) se snaží zastavit hradeckého útočníka Micka van Burena. | foto: ČTK

Dukla před týdnem prohrála doma 0:3 se Spartou a jelikož Baník se Slováckem získaly ve svých zápasech alespoň bod, propadl se pražský celek až na úplné dno tabulky.

Po sobotních výsledcích navíc Dukla může přeskočit už jen Slovácko, které remizovalo s Jabloncem (0:0), Baník získal tři body.

Hradec také vstoupil do jara porážkou, když těsně podlehl 0:1 olomoucké Sigmě. Pořád se však drží ve středu tabulky a když vyhraje, bude jen dva body od nejlepší šestky.

8. 2. 2026 13:00
Zápas probíhá
Hradec Kr. : Dukla 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, D. Trubač, D. Horák - A. Vlkanova, M. van Buren, M. Regža
Sestavy:
R. Matrevičs - J. Svozil, E. Hunal, D. Kozma - M. Černák, S. Tijani, J. Kadák, D. Kreiker - M. Čermák, K. Milla, T. Pekhart
Náhradníci:
A. Binar, L. Kubr, J. Uhrinčať, J. Hodek, P. Vízek, O. Mihálik, S. Dancák, V. Pilař, M. Vágner, L. Čmelík
Náhradníci:
D. Gilbert, B. Unušič, L. Penxa, B. Diallo, M. Kroupa, M. Hanousek, H. Bačkovský, M. Purzitidis, P. Gaszczyk, M. Žitný
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
11. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
ONLINE: Hradec Kr. - Dukla 0:0, hosté se chtějí odlepit ze dna tabulky

