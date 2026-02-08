ONLINE: Hradec Kr. - Dukla 0:0, hosté se chtějí odlepit ze dna tabulky

Dukla před týdnem prohrála doma 0:3 se Spartou a jelikož Baník se Slováckem získaly ve svých zápasech alespoň bod, propadl se pražský celek až na úplné dno tabulky.
Po sobotních výsledcích navíc Dukla může přeskočit už jen Slovácko, které remizovalo s Jabloncem (0:0), Baník získal tři body.
Hradec také vstoupil do jara porážkou, když těsně podlehl 0:1 olomoucké Sigmě. Pořád se však drží ve středu tabulky a když vyhraje, bude jen dva body od nejlepší šestky.
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, D. Trubač, D. Horák - A. Vlkanova, M. van Buren, M. Regža
R. Matrevičs - J. Svozil, E. Hunal, D. Kozma - M. Černák, S. Tijani, J. Kadák, D. Kreiker - M. Čermák, K. Milla, T. Pekhart
A. Binar, L. Kubr, J. Uhrinčať, J. Hodek, P. Vízek, O. Mihálik, S. Dancák, V. Pilař, M. Vágner, L. Čmelík
D. Gilbert, B. Unušič, L. Penxa, B. Diallo, M. Kroupa, M. Hanousek, H. Bačkovský, M. Purzitidis, P. Gaszczyk, M. Žitný