ONLINE: Bohemians - Pardubice 0:0, domácí chtějí soupeře přeskočit v tabulce

Oba týmy sice na úvod jara uhrály remízu, každá z nich však měla zcela odlišnou váhu.
Zatímco Bohemians hráli 2:2 na půdě tabulkového souseda Mladé Boleslavi, Pardubice doma obraly po výsledku 1:1 ligového lídra Slavii – ta nicméně hrála většinu zápasu v deseti bez vyloučeného záložníka Oscara.
Pardubice na to zkusí navázat v utkání s Bohemians, kteří je v případě vítězství mohou přeskočit.
Posledním vzájemný zápas skončil remízou 1:1.
M. Reichl - O. Kukučka, D. Lischka, M. Kadlec - M. Havel, L. Hůlka, G. Sosseh, J. Kovařík - D. Pleštil, A. Čermák, A. Júsuf
A. Mandous - J. Noslin, S. Bammens, M. Konečný - E. Godwin, S. Šimek, M. Hlavatý, R. Mahuta - A. Tanko, F. Vecheta, G. Botos
T. Frühwald, P. Kareem, B. Sakala, M. Ristovski, R. Hrubý, J. Matoušek, J. Šiman, V. Smrž, V. Drchal, D. Vala, P. Mirvald
Š. Míšek, J. Hamza, J. Trédl, D. Smékal, L. Krobot, T. Solil, T. Boledovič, B. Sljubyk, L. Charatišvili, T. Jelínek, E. Samuel
20. E. Godwin