ONLINE: Bohemians - Pardubice 0:0, domácí chtějí soupeře přeskočit v tabulce

Autor: ,
Sledujeme online   15:00aktualizováno  15:33
Oba týmy na úvod jara remizovaly a aktuálně je v tabulce dělí dva body. Fotbalisté Bohemians se pokusí výhrou ve vzájemném utkání dostat před Pardubice. Zápas 21. kola Chance Ligy má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Útočník Bohemians Júsuf Hilál se hlavou snaží ohrozit pardubickou branku. | foto: ČTK

Oba týmy sice na úvod jara uhrály remízu, každá z nich však měla zcela odlišnou váhu.

Zatímco Bohemians hráli 2:2 na půdě tabulkového souseda Mladé Boleslavi, Pardubice doma obraly po výsledku 1:1 ligového lídra Slavii – ta nicméně hrála většinu zápasu v deseti bez vyloučeného záložníka Oscara.

Pardubice na to zkusí navázat v utkání s Bohemians, kteří je v případě vítězství mohou přeskočit.

Posledním vzájemný zápas skončil remízou 1:1.

Chance Liga 2025/2026
8. 2. 2026 15:30
Zápas probíhá
Bohemians : Pardubice 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Reichl - O. Kukučka, D. Lischka, M. Kadlec - M. Havel, L. Hůlka, G. Sosseh, J. Kovařík - D. Pleštil, A. Čermák, A. Júsuf
Sestavy:
A. Mandous - J. Noslin, S. Bammens, M. Konečný - E. Godwin, S. Šimek, M. Hlavatý, R. Mahuta - A. Tanko, F. Vecheta, G. Botos
Náhradníci:
T. Frühwald, P. Kareem, B. Sakala, M. Ristovski, R. Hrubý, J. Matoušek, J. Šiman, V. Smrž, V. Drchal, D. Vala, P. Mirvald
Náhradníci:
Š. Míšek, J. Hamza, J. Trédl, D. Smékal, L. Krobot, T. Solil, T. Boledovič, B. Sljubyk, L. Charatišvili, T. Jelínek, E. Samuel
Červené karty:
Červené karty:
20. E. Godwin
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
11. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
