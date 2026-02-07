ONLINE: Baník - Sigma, hosté usilují o další jarní výhru. Posunou se do top 6?

Hosté v pátek přivítali už desátou zimní posilu, když se k nim z Pardubic připojil švýcarský obránce Lurvink. Dohromady utratili už přest 300 milionů korun. Na co to bude stačit?
V prvním jarním kole porazila Sigma 1:0 Hradec Králové, prosadil se uzdravený střelec Kliment, který pomalu nabírá ztracenou formu.
To Baník se topí u dna tabulky, má jednobodový náskok na poslední Duklu a naposledy promrhal dvougólové vedení na Slovácku, kde remizoval 2:2. Může děkovat brankáři Jedličkovi, který ještě v závěru chytil penaltu.
M. Jedlička - M. Rusnák, M. Chaluš, O. Kričfaluši, K. Pojezný - M. Kohút, J. Boula, D. Planka, D. Holzer - V. Jurečka, A. Gning
P. Jaroň, D. Owusu, F. Šancl, A. Bewene, J. Pira, M. Havran, H. Kante, D. Buchta, S. Plavšič, M. Frydrych, V. Budinský
M. Hadaš, T. Kostadinov, D. Grgic, J. Spáčil, J. Šíp, D. Janošek, M. Hruška, J. Jezierski, J. Elbel, M. Mikulenka, M. Jásir Núr