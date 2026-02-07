Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Baník - Sigma, hosté usilují o další jarní výhru. Posunou se do top 6?

Autor:
Sledujeme online   14:30
Zatím mohutně posilují, fotbalisté Sigmy Olomouc dál útočí na další postup do pohárů. V jedenadvacátém kole Chance Ligy hrají proti ostravskému Baníku. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.

Olomoučtí fotbalisté nastupují k zápasu proti Baníku. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Hosté v pátek přivítali už desátou zimní posilu, když se k nim z Pardubic připojil švýcarský obránce Lurvink. Dohromady utratili už přest 300 milionů korun. Na co to bude stačit?

V prvním jarním kole porazila Sigma 1:0 Hradec Králové, prosadil se uzdravený střelec Kliment, který pomalu nabírá ztracenou formu.

To Baník se topí u dna tabulky, má jednobodový náskok na poslední Duklu a naposledy promrhal dvougólové vedení na Slovácku, kde remizoval 2:2. Může děkovat brankáři Jedličkovi, který ještě v závěru chytil penaltu.

Chance Liga 2025/2026
7. 2. 2026 15:00
Ostrava : Olomouc 0 : 0
()
Sestavy:
M. Jedlička - M. Rusnák, M. Chaluš, O. Kričfaluši, K. Pojezný - M. Kohút, J. Boula, D. Planka, D. Holzer - V. Jurečka, A. Gning
Sestavy:
J. Koutný - F. Slavíček, A. Sylla, M. Malý, J. Sláma - P. Baráth, M. Beran, A. Ghali, A. Růsek, D. Šturm - J. Kliment
Náhradníci:
P. Jaroň, D. Owusu, F. Šancl, A. Bewene, J. Pira, M. Havran, H. Kante, D. Buchta, S. Plavšič, M. Frydrych, V. Budinský
Náhradníci:
M. Hadaš, T. Kostadinov, D. Grgic, J. Spáčil, J. Šíp, D. Janošek, M. Hruška, J. Jezierski, J. Elbel, M. Mikulenka, M. Jásir Núr
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 20 13 7 0 42:17 46
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 20 10 2 8 34:32 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
11. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
