Příští sezona fotbalové ligy začne šest dnů po finále MS, bude opět s nadstavbou

Nejen vrcholná akce, kterou v červnu a v červenci pořádají Spojené státy společně s Mexikem a Kanadou, ovlivní zažitý program domácích soutěží.
Na přelomu září a října Chance ligu na takřka tři týdny přeruší reprezentační přestávka.
Do té doby se odehraje devět kol, to deváté o víkendu 19. a 20. září. Pak se na ligový fotbal půjde až 10. října.
Termínová listina 2026/2027
důležitá data
21. až 23. července - start 2. předkola evropských pohárů
25. července – 1. kolo Chance ligy a 2. ligy
26. srpna - 2. kolo Mol Cupu
9. září - 3. kolo Mol Cupu
21. září až 9. října - reprezentační přestávka
28. října - 4. kolo Mol Cupu
9. listopadu až 20. listopadu - reprezentační přestávka
29. listopadu - 16. kolo Chance Národní Ligy
13. prosince - 18. kolo Chance Ligy
30. ledna 2027 – 19. kolo Chance Ligy
3. března - čtvrtfinále Mol Cupu
6. března -17. kolo Chance Národní Ligy
21. dubna - semifinále Mol Cupu
1. května – 1. kolo nadstavby
12. května - finále Mol Cupu
29. května – 5. kolo nadstavby
3. a 6. června - barážová o postup do Chance Ligy
„Pozdější start sezony je kvůli mistrovství světa. Zároveň jsme museli reagovat na změny v kalendáři reprezentačních přestávek. Na podzim budou pouze dvě,“ poznamenal Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace LFA, která řídí první a druhou ligu.
V první reprezentační přestávce by národní mužstvo mělo odehrát čtyři utkání v Lize národů.
Česko je účastníkem elitní úrovně, kam postoupilo jako vítěz jedné ze skupin Ligy B na podzim 2024, když za sebou nechalo Ukrajinu, Albánii i Gruzii.
Druhá pauza už bude klasická, ligu přeruší od 9. listopadu do 20. listopadu. Na programu budou dvě mezistátní utkání.
Na jaře je reprezentační přestávka tradičně v závěru března (22. března až 2. dubna).
Novinkou rovněž je, že tři účastníci evropských pohárů vstoupí do druhých předkol Ligy mistrů a Konferenční ligy, ještě před startem domácí nejvyšší soutěže a to 21. až 23. července.
Jen pro připomenutí: mistr 2026 půjde přímo do Champions League, vicemistr do 2. předkola Ligy mistrů, vítěz poháru do play off Evropské ligy, třetí tým tabulky do 2. předkola Evropské ligy a čtvrtý (pátý) v pořadí do 2. předkola Konferenční ligy.