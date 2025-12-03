Chance Liga 2025/2026

Příští sezona fotbalové ligy začne šest dnů po finále MS, bude opět s nadstavbou

Autor:
Aktualizujeme   13:19
Příští sezona fotbalové ligy odstartuje týden po finále mistrovství světa 2026. Úvodní dějství je na programu o víkendu 25. a 26. července, o týden později než letos. Na podzim se odehraje jen osmnáct kol, o jedno méně než v posledních dvou letech. Druhá část začne 30. ledna 2027. Termíny schválili zástupci profesionálních klubů na Ligovém gremiu v Kroměříži.

Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s pyrotechnikou. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Nejen vrcholná akce, kterou v červnu a v červenci pořádají Spojené státy společně s Mexikem a Kanadou, ovlivní zažitý program domácích soutěží.

Na přelomu září a října Chance ligu na takřka tři týdny přeruší reprezentační přestávka.

Do té doby se odehraje devět kol, to deváté o víkendu 19. a 20. září. Pak se na ligový fotbal půjde až 10. října.

Termínová listina 2026/2027

důležitá data

21. až 23. července - start 2. předkola evropských pohárů

25. července – 1. kolo Chance ligy a 2. ligy

26. srpna - 2. kolo Mol Cupu

9. září - 3. kolo Mol Cupu

21. září až 9. října - reprezentační přestávka

28. října - 4. kolo Mol Cupu

9. listopadu až 20. listopadu - reprezentační přestávka

29. listopadu - 16. kolo Chance Národní Ligy

13. prosince - 18. kolo Chance Ligy

30. ledna 2027 – 19. kolo Chance Ligy

3. března - čtvrtfinále Mol Cupu

6. března -17. kolo Chance Národní Ligy

21. dubna - semifinále Mol Cupu

1. května – 1. kolo nadstavby

12. května - finále Mol Cupu

29. května – 5. kolo nadstavby

3. a 6. června - barážová o postup do Chance Ligy

„Pozdější start sezony je kvůli mistrovství světa. Zároveň jsme museli reagovat na změny v kalendáři reprezentačních přestávek. Na podzim budou pouze dvě,“ poznamenal Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace LFA, která řídí první a druhou ligu.

V první reprezentační přestávce by národní mužstvo mělo odehrát čtyři utkání v Lize národů.

Česko je účastníkem elitní úrovně, kam postoupilo jako vítěz jedné ze skupin Ligy B na podzim 2024, když za sebou nechalo Ukrajinu, Albánii i Gruzii.

Druhá pauza už bude klasická, ligu přeruší od 9. listopadu do 20. listopadu. Na programu budou dvě mezistátní utkání.

Na jaře je reprezentační přestávka tradičně v závěru března (22. března až 2. dubna).

Novinkou rovněž je, že tři účastníci evropských pohárů vstoupí do druhých předkol Ligy mistrů a Konferenční ligy, ještě před startem domácí nejvyšší soutěže a to 21. až 23. července.

Jen pro připomenutí: mistr 2026 půjde přímo do Champions League, vicemistr do 2. předkola Ligy mistrů, vítěz poháru do play off Evropské ligy, třetí tým tabulky do 2. předkola Evropské ligy a čtvrtý (pátý) v pořadí do 2. předkola Konferenční ligy.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

18. kolo

Kompletní los

17. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Příští sezona fotbalové ligy začne šest dnů po finále MS, bude opět s nadstavbou

Aktualizujeme
Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s...

Příští sezona fotbalové ligy odstartuje týden po finále mistrovství světa 2026. Úvodní dějství je na programu o víkendu 25. a 26. července, o týden později než letos. Na podzim se odehraje jen...

3. prosince 2025  13:19

Sníh super, chladno horší. Diakité se sžívá s Libercem a sní: Chci hrát Premier League

Toumani Diakité v zápase proti Pardubicím.

V Liberci je teprve pár měsíců, ale i za tak krátkou dobu stačil proniknout do základní sestavy Slovanu. Devatenáctiletý záložník Toumani Diakité je jedním z velkých talentů mladé party trenéra...

3. prosince 2025  10:20

Retro i límeček. Fotbalisté představili dresy, ve kterých půjdou do baráže o MS

Nové dresy české fotbalové reprezentace, ve kterých se představí v březnové...

Na první pohled upoutá dominantní a čistá červená barva. Při detailním pohledu však nový dres českých fotbalových reprezentantů skrývá mnohem víc. „Symbol hrdosti, energie a nezlomného ducha, který...

3. prosince 2025  10:11

Po Neapoli i Teplice, ve vánočních dresech vyrukují na Slavii. Inspirace? Svetr

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Bodové dárky fotbalisté Teplic rozdávat Slavii nechtějí, ale sváteční nálada při pátečním mikulášském zápase na Stínadlech panovat bude. Domácí hráči totiž vyběhnou na prvoligový trávník ve...

3. prosince 2025

Pražanům je Brno asi trochu jedno, říká Kušnír. Sparta podle něj Artis nepodcení

Ondřej Kušnír, asistent trenéra Artisu Brno.

Jméno asistenta trenéra fotbalového Artisu Brno a bývalého reprezentačního obránce Ondřeje Kušníra bude navždy spjato s pražskou Spartou. Odehrál v ní čtyři sezony, v roce 2010 slavil titul, označuje...

3. prosince 2025  9:30

Pravidla hvězdám nevoní. Sledovanou misi Xabiho Alonsa v Realu provází kritika

Xabi Alonso, trenér Realu Madrid, po porážce s PSG.

Před pár měsíci byste žádanější trenérské jméno v Evropě nenašli. Bombastická hráčská kariéra a ještě lepší začátek té trenérské. Xabi Alonso byl už během senzační mistrovské jízdy s Leverkusenem,...

3. prosince 2025  7:19

City málem ztratilo obří náskok, Haaland je rekordman. Tottenham srovnal v závěru

Kdo jiný? Haaland poslal Manchester City do vedení na půdě Fulhamu.

Devítigólová přestřelka? V anglické Premier League málo vídaná věc. Manceshter City ve čtrnáctém kole zvítězil na půdě Fulhamu 5:4, ale i přes vedení o čtyři góly v 55. minutě se nakonec tým kouče...

2. prosince 2025  20:20,  aktualizováno  23:32

Barcelona otočila šlágr s Atlétikem a ligu vede o čtyři body

Fotbalisté FC Barcelona se radují z gólu.

Fotbalisté FC Barcelona otočili šlágr 19. kola španělské ligy s Atlétikem Madrid a domácí výhrou 3:1 si upevnila vedení v tabulce. Díky pátému vítězství za sebou mají úřadující mistři čtyřbodový...

2. prosince 2025  23:23

Trunda o hledání trenéra: Seznam jsme zúžili na dvě jména. Je na něm Trpišovský?

Předseda FAČR David Trunda (vpravo) a manažer reprezentací Pavel Nedvěd na...

Osmačtyřicet dnů je fotbalová reprezentace bez stálého trenéra. Blíží se jmenování nového? „Výkonný výbor zúžil nominaci na dvě jména, ale konkrétní zatím nebudeme,“ uvedl David Trunda v úterý večer...

2. prosince 2025  21:03

Místo boje o základ zranění. Boloňa přišla o Vitíka, tři týdny bude marodit se svalem

Obránce Martin Vitík z Boloni (vpravo) a Anastasios Douvikas z Coma

Během října vypadl ze sestavy italské Boloni a v soutěženích zápasech začal obránce fotbalové reprezentace Martin Vitík vysedávat na lavičce. O šanci znovu se dostat do zahajovací jedenáctky mohl...

2. prosince 2025  19:35

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Ajax zvládl dohrávaný duel, v neděli se zápas přerušil kvůli pyru. Jaroš udržel nulu

Vítězslav Jaroš (v modrém) si musel v dohrávaném zápase s Groningenem zvykat na...

Fotbalisté Ajaxu s Vítězslavem Jarošem v brance porazili v dohrávaném utkání 14. kola nizozemské ligy Groningen 2:0 a zvítězili po sérii pěti soutěžních zápasů bez výhry. Duel byl v neděli předčasně...

2. prosince 2025  17:52

Infantino chce Trumpovi udělit cenu míru. Organizace pro lidská práva se bouří

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Jeho kolegové z vedení světového fotbalu neskrývají překvapení, diví se i lidskoprávní organizace Human Rights Watch. Cena míru FIFA, kterou její zakladatel Gianni Infantino, šéf Mezinárodní...

2. prosince 2025  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.