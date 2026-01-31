ONLINE: Olomouc - Hradec Kr. 0:0, přeruší domácí na startu jara sérii porážek?

Olomouci závěr podzimu nevyšel. V lize klesla na osmé místo a v Konferenční lize s obrovským štěstím prošla do předkola play off, kde ji čeká švýcarské Lausanne.
Hradec má stejně jako Olomouc 27 bodů, je však před ní díky lepšímu vzájemnému zápasu, který v srpnu doma zvládl poměrem 1:0.
Sigma mimochodem na Andrově stadionu nad Hradcem nevyhrála od května 2011.
J. Koutný - F. Slavíček, A. Sylla, M. Malý, J. Sláma - M. Beran, P. Baráth, A. Ghali, A. Růsek, D. Šturm - J. Kliment
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - A. Vlkanova, M. van Buren, D. Trubač
J. Spáčil, M. Hruška, D. Janošek, J. Šíp, D. Kramář, M. Hadaš, T. Kostadinov, M. Jásir Núr, J. Elbel, J. Jezierski, D. Grgic