NEJ Z LIGY: Červený Oscar, hrdina Jedlička i zdržování na Dukle. A kdo pálí v Boleslavi?

Červený Oscar – v lize už popáté
Na první pohled byste to do něj tuhle statistiku vůbec neřekli.
Moc toho nenamluví, poctivě dře a každý krok pečlivě zváží, než se kamkoli vydá, protože by mohl být za chviličku potřeba jinde. Zároveň musí svádět důležité souboje uprostřed pole. A tenhle krutě prohrál.
Slávistický záložník Oscar pronásledoval pardubického soupeře Michala Hlavatého, kterému se snažil vzít míč. Jenže jak se ho Hlavatý snažil zmást, nedal si pozor a prošlápl mu nechtěně kotník, až se noha ošklivě prohnula.
|
Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta
„Nejdřív jsem si myslel, že šlo o lehké přišlápnutí,“ líčil sudí Lukáš Nehasil do kamer Oneplay Sport. Omyl. Přezkum u videa ho pak donutil změnit názor: „Jiné řešení než červená nepřichází v úvahu.“
Pro Oscara už pátá ligová. Čtvrtá slávistická, což ho řadí vedle takových borců jako Jan Suchopárek nebo Jiří Lerch. Jen Karel Černý jich v sešívaném viděl pět. Tu první viděl liberijský záložník už v Liberci, ve své poslední sezoně před velkým přestupem do Slavie.
„Ty vole, to je hodně,“ zamračil se trenér Jindřich Trpišovský, když si statistiku oživil. „Na druhou stranu, já mu počítám jenom tři, jednu proti Boleslavi dostal za neexistující faul na Jiřího Skaláka.“
Teď bude Oscar znovu minimálně jeden zápas pykat. Slavia v oslabení dlouho vzdorovala, nakonec v Pardubicích remizovala 1:1.