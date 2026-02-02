Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Červený Oscar, hrdina Jedlička i zdržování na Dukle. A kdo pálí v Boleslavi?

  9:30
Jakmile se znovu rozběhla česká fotbalová liga, už je o další zápletku postaráno. Po dvacátém kole se smrskl náskok vedoucí Slavie, která remizovala v Pardubicích 1:1, na pět bodů před druhou Spartou. Ta zvítězila na Dukle, kde si fanoušci všimli zdržování brankáře Matrevicse. Zmíněného lídra zase srazila už pátá červená karta záložníka Oscara v nejvyšší soutěži. Co dalšího kuriózního nabídl uplynulý víkend?
Červený Oscar – v lize už popáté

Slávistický záložník Oscar fauluje za červenou kartu Michala Hlavatého z Pardubic.

Na první pohled byste to do něj tuhle statistiku vůbec neřekli.

Moc toho nenamluví, poctivě dře a každý krok pečlivě zváží, než se kamkoli vydá, protože by mohl být za chviličku potřeba jinde. Zároveň musí svádět důležité souboje uprostřed pole. A tenhle krutě prohrál.

Slávistický záložník Oscar pronásledoval pardubického soupeře Michala Hlavatého, kterému se snažil vzít míč. Jenže jak se ho Hlavatý snažil zmást, nedal si pozor a prošlápl mu nechtěně kotník, až se noha ošklivě prohnula.

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

„Nejdřív jsem si myslel, že šlo o lehké přišlápnutí,“ líčil sudí Lukáš Nehasil do kamer Oneplay Sport. Omyl. Přezkum u videa ho pak donutil změnit názor: „Jiné řešení než červená nepřichází v úvahu.“

Pro Oscara už pátá ligová. Čtvrtá slávistická, což ho řadí vedle takových borců jako Jan Suchopárek nebo Jiří Lerch. Jen Karel Černý jich v sešívaném viděl pět. Tu první viděl liberijský záložník už v Liberci, ve své poslední sezoně před velkým přestupem do Slavie.

„Ty vole, to je hodně,“ zamračil se trenér Jindřich Trpišovský, když si statistiku oživil. „Na druhou stranu, já mu počítám jenom tři, jednu proti Boleslavi dostal za neexistující faul na Jiřího Skaláka.“

Teď bude Oscar znovu minimálně jeden zápas pykat. Slavia v oslabení dlouho vzdorovala, nakonec v Pardubicích remizovala 1:1.



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 20 13 7 0 42:17 46
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 20 10 2 8 34:32 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
11. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
NEJ Z LIGY: Červený Oscar, hrdina Jedlička i zdržování na Dukle. A kdo pálí v Boleslavi?

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

1. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:43

Žádná střela, kapitán na lavičce. Rozhodl jsem se pro jiné hráče, překvapil Frťala

Teplický Robert Jukl přepadává přes Dominika Hollého z Jablonce.

Na podzim se stal kapitánem, tahounem týmu i jeho nejlepším střelcem, ale v jarní premiéře ligových Teplic v Jablonci zůstal záložník Michal Bílek jen na lavičce. „Asi ode mě nemůžete čekat, že vám...

1. února 2026  14:33

