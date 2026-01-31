ONLINE: Ml. Boleslav - Bohemians 0:0, domácí se chtějí vzdálit dnu tabulky

Pokud třináctá Boleslav zvítězí, může se právě před Bohemians posunout, jelikož na ně ztrácí dva body. Poslední zápas v lize skončil remízou 1:1, pak se ještě oba týmy utkaly v osmifinále poháry, kdy uspěla Boleslav až na penalty.
Bohemians chtějí na úvod jara přerušit nelichotivou sérii čtyř ligových porážek v řadě. Povede se jim to?
J. Floder - F. Matoušek, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - R. Macek, D. Langhamer, J. Kolařík, M. Ševčík, M. Šubert - J. Buryán
M. Reichl - O. Kukučka, D. Lischka, J. Vondra - P. Kareem, V. Smrž, L. Hůlka, A. Čermák, M. Havel - D. Pleštil, A. Júsuf
V. Hora, S. John, M. Zachoval, D. Pech, N. Penner, D. Donát, D. Mareš, V. Vorel, A. Zouhar, J. Zíka, F. Lehký
M. Kadlec, T. Frühwald, B. Sakala, M. Ristovski, V. Drchal, J. Kovařík, R. Hrubý, E. Ramírez, J. Matoušek, G. Sosseh, P. Mirvald