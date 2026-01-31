ONLINE: Jablonec - Teplice 0:0, potvrdí domácí výtečnou formu z podzimu?

Chance Liga 2025/2026

Jablonec - Teplice 0:0, potvrdí domácí výtečnou formu z podzimu?

Jablonečtí fotbalisté zakončili podzimní část Chance Ligy na třetí příčce. Do jara vstupují soubojem s Teplicemi v rámci 20. kola. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Filip Zorvan slaví se svými spoluhráči vyrovnávací branku na 2:2 na konci prvního poločasu. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jablonec na závěr podzimu prohrál 3:4 se Slavií v Edenu, kde sice třikrát srovnal, na Chorého druhý gól v zápase však už zareagovat nedokázal.

Teď ho čekají Teplice, na jejichž půdě v srpnu zvítězil 1:0.

Tehdy se Teplice trápily a vstup do sezony jim vůbec nevyšel, postupně se však výsledkově zvedly a podzimní část zakončily na solidní desáté příčce. Jak zvládnou druhý souboj s Jabloncem v této sezoně?

Chance Liga 2025/2026
31. 1. 2026 15:00
Zápas probíhá
Jablonec : Teplice 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, N. Okeke, R. Sedláček, M. Polidar - F. Zorvan, L. Jawo, A. Alégué
Sestavy:
M. Trmal - N. Audinis, D. Halinský, D. Večerka - M. Radosta, P. Kodeš, D. Mareček, M. Riznič - R. Jukl, M. Pulkrab, L. Krejčí
Náhradníci:
D. Hollý, S. Nebyla, R. Pantalon, M. Malenšek, K. Mihelak, S. Lavrinčík, D. Souček, E. Sobol, J. Chramosta, J. Suchan, D. Puškáč
Náhradníci:
M. Náprstek, R. Ludha, J. Švanda, M. Bílek, E. Fully, J. Jakubko, B. Nyarko, J. Auta, M. Kozák, T. Zlatohlávek
20. kolo

19. kolo

SK Slavia Praha - FK Mladá Boleslav

7. 2. • 18:00 • EDEN ARÉNA, Praha 10-Vršovice

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Volba padla na Klimenta. Už jsem starej, směje se nový olomoucký kapitán

Jan Kliment (9) slaví s Janem Navrátilem gól Olomouce proti Slavii.

Očekávané se stalo skutečností. Po odchodu zkušených hráčů Radima Breiteho a Jana Navrátila z Olomouce se novým kapitánem fotbalové Sigmy stal Jan Kliment. Dvaatřicetiletý útočník je na soupisce...

30. ledna 2026  15:04

Míro! Marodíš, nehraješ, jo? Dlouholetý funkcionář rozebírá druhý konec v Dynamu

Tisková konference českobudějovického fotbalového klubu SK Dynamo před startem...

Bylo léto 2024 a prvoligový fotbalový klub Dynamo České Budějovice přebral nový majitel Dalibor Jirka. S touto změnou se ale loučil Milan Čadek. Dlouholetý sekretář či sportovní manažer, jedna z...

30. ledna 2026  14:28

