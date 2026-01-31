ONLINE: Jablonec - Teplice 0:0, potvrdí domácí výtečnou formu z podzimu?

Jablonec na závěr podzimu prohrál 3:4 se Slavií v Edenu, kde sice třikrát srovnal, na Chorého druhý gól v zápase však už zareagovat nedokázal.
Teď ho čekají Teplice, na jejichž půdě v srpnu zvítězil 1:0.
Tehdy se Teplice trápily a vstup do sezony jim vůbec nevyšel, postupně se však výsledkově zvedly a podzimní část zakončily na solidní desáté příčce. Jak zvládnou druhý souboj s Jabloncem v této sezoně?
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, N. Okeke, R. Sedláček, M. Polidar - F. Zorvan, L. Jawo, A. Alégué
M. Trmal - N. Audinis, D. Halinský, D. Večerka - M. Radosta, P. Kodeš, D. Mareček, M. Riznič - R. Jukl, M. Pulkrab, L. Krejčí
D. Hollý, S. Nebyla, R. Pantalon, M. Malenšek, K. Mihelak, S. Lavrinčík, D. Souček, E. Sobol, J. Chramosta, J. Suchan, D. Puškáč
M. Náprstek, R. Ludha, J. Švanda, M. Bílek, E. Fully, J. Jakubko, B. Nyarko, J. Auta, M. Kozák, T. Zlatohlávek