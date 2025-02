Petrášek se vykoupil, Hradec opět pálil z rohů: Jsme pro soupeře nechutní

„Víme, co tenhle zápas pro naše fanoušky a celý region znamená. Proto velká radost, že jsme dominantním výkonem vyhráli,“ uvedl obránce, který se do Hradce vrátil v létě po ročním nevydařeném angažmá v Koreji.

Jak to vnímáte vy sám? I s ohledem na to, co se stalo před pěti měsíci v Pardubicích?

Samozřejmě dobře vím, co se stalo. Ne snad, že by to ve mně dlouho leželo, ale udělal jsem chybu a musel jsem se k tomu chlapsky postavit čelem, abych byl přínosný pro tým. Tehdy mi hodně pomohli kluci, poděkoval jsem jim za to a jsem rád, že jsem to teď i odčinil.

Bylo těžké tehdy přijmout, co se stalo?

Byl to můj druhý zápas, takže těžký začátek. Rok jsem nehrál a muselo se s tím asi trochu i počítat. Navíc byla poměrně velká očekávání, i když mě dlouho vlastně nikdo hrát neviděl. Teď je to už jiné, ale není to jen o dnešku, snad i zápasy po derby už měly z mé strany nějakou kvalitu.

Co podle vás rozhodlo tento zápas, který jste střelecky otevřel?

Že jsme využili naše zbraně. Zápas jsme navíc kontrolovali a situace, ve kterých ne, si rozebereme a poučíme se z nich.

Pardubický brankář Vojtěch Vorel se marně natahuje po střele v utkání proti Hradci.

Z rohů jste vstřelili hned dva góly. A v zápase celkově tři, což se vám na podzim nedařilo. Čím to, že se váš útok zlepšil?

Trénink. Byli jsme kritizováni, že nedáváme góly, my to ale drilujeme, kluci na tréninku pracují na tom, jak se z toho dostat.

A ty rohové kopy?

Na tom strávíme spoustu času a vyšlo to. I proto si teď dokážu představit, co bude v dalších zápasech.

Co myslíte?

Že na mně při rohu budou viset dva tři hráči. Nevadí, zase budou volní ostatní, kteří jsou nebezpeční. A máme jich dost.

Královéhradečtí fotbalisté se radují z gólu Tomáše Petráška.

Berete standardní situace jako největší zbraň Hradce?

Dokonce bych řekl, že jsme pro soupeře nechutní. Když jdeme na roh, tak na nich a na jejich očích vidíte, jak je jim to nepříjemné.

V základu nastoupil Tom Slončík, který přišel v týdnu z Plzně. Co říkáte na jeho první zápas?

Že byl hned hozený do hluboké vody. Vašek Pilař onemocněl před zápasem a on ho na poslední chvíli nahradil. My ale máme skvělou partu, snažili jsme se mu pomoci a on ukázal, že má velkou kvalitu.