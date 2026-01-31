ONLINE: Dukla - Sparta, v základu Ševínský či Kadeřábek, posily na lavičce

Sparta po podzimu ztrácí z druhého místa na Slavii sedm bodů. Ta jde do akce až v neděli na hřišti Pardubic, takže jí teď její rival může dostat pod tlak. Ale musí porazit Duklu.
Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Vindahl – Sörensen, Ševínský, Vydra – Kadeřábek, Mannsverk, Kairinen, Ryneš – Mercado, Rrahmani, Haraslín.
Jen na lavičce zůstávají zimní posily Grimaldo, Irving a Sonne, trest za žluté karty si odpykává Vojta.
Podzimní část Chance Ligy zakončila Sparta remízou s Libercem, pak si nicméně výhrou nad Aberdeenem pojistila přímý postup do osmifinále Konferenční ligy, díky čemuž bude mít volnější únor.
Proti Dukle chce navázat na srpnové domácí vítězství 3:2 – dvakrát se tehdy trefil stoper Uchenna a jednou útočník Kuchta.
Sparta potvrdila posilu z Premier League. Sonne přichází na půlroční hostování
Když však sparťané, ještě pod vedením Larse Friise, přijeli na Julisku naposledy, byla z toho předloni na podzim remíza 1:1, o níž rozhodl gólem v nastavení domácí Vondrášek.
Dukle by se nějaký bod hodil i teď, má jich pouze 14, což je spolu s Baníkem a Slováckem nejméně v celé soutěži.