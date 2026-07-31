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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Sparta - Zlín, premiéra útočníka Brunese, domácím se vrací Sörensen

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Sledujeme online   18:05

Sparťanský křídelník John Mercado se snaží dostat přes zlínského Michala Fukalu. | foto: ČTK

Sparťanští fotbalisté chtějí ve druhém kole Chance Ligy napravit porážku se Zbrojovkou Brno. Doma hrají v páteční předehrávce proti Zlínu, zápas má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparta do nového ročníku vstoupila mizerně a na půdě nováčka Zbrojovky prohrála 1:3. Prohrávala, po změně stran sice dokázala srovnat, ale pak ještě dvakrát inkasovala.

Proti Zlínu zvolil trenér Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sörensen, Mercado – Sochůrek, Karabec, Irving – Alcócer, Brunes, Haraslín.

Poprvé se v soutěžním utkání za Spartu představí útočník Brunes, posila z Čenstochové. Další změnou je pravý obránce Suchomel místo Kadeřábka a také stoper Sörensen místo Zeleného.

Pro Spartu je zápas se Zlínem zároveň příležitostí, jak se naladit na úterní úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů s francouzským Lyonem.

Zlín na úvod nového ročníku také prohrál, doma nestačil na Baník (0:1). V minulém ročníku se Spartou dvakrát padl – venku 1:3 a na svém stadionu 0:3.

Chance Liga 2026/2027
31. 7. 2026 19:00
Sparta : Zlín
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Sestavy:
J. Surovčík - A. Sörensen, A. Ševínský, M. Suchomel - J. Mercado, A. Irving, A. Karabec, H. Sochůrek, J. Alcócer - J. Brunes, L. Haraslín
Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, A. Křapka, M. Fukala, M. Pišoja - F. Appiah, S. Petruta, M. Cupák, T. Ulbrich - S. Kanu
Náhradníci:
D. Hollý, S. Eneme, V. Vitályos, K. Hegyi, J. Grimaldo, M. Ryneš, G. Kuol, M. Vojta, P. Kadeřábek, J. Zelený, J. Kuchta
Náhradníci:
T. Fojtů, F. Dorňák, D. Grygera, A. Gaži, M. Toure, T. Hellebrand, D. Šmiga, Š. Bachůrek, J. Kolář, T. Poznar, L. Bartošák
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
3. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
5. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
9. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
11. FC ZlínZlín 1 0 0 1 0:1 0
12. SK Artis BrnoArtis Brno 1 0 0 1 2:4 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
14. AC Sparta PrahaSparta 1 0 0 1 1:3 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. 1. FC SlováckoSlovácko 1 0 0 1 1:5 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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ONLINE: Sparta - Zlín, premiéra útočníka Brunese, domácím se vrací Sörensen

Sledujeme online
Sparťanský křídelník John Mercado se snaží dostat přes zlínského Michala Fukalu.

Sparťanští fotbalisté chtějí ve druhém kole Chance Ligy napravit porážku se Zbrojovkou Brno. Doma hrají v páteční předehrávce proti Zlínu, zápas má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné...

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