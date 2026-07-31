ONLINE: Sparta - Zlín, premiéra útočníka Brunese, domácím se vrací Sörensen

Sparta do nového ročníku vstoupila mizerně a na půdě nováčka Zbrojovky prohrála 1:3. Prohrávala, po změně stran sice dokázala srovnat, ale pak ještě dvakrát inkasovala.
Proti Zlínu zvolil trenér Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sörensen, Mercado – Sochůrek, Karabec, Irving – Alcócer, Brunes, Haraslín.
Poprvé se v soutěžním utkání za Spartu představí útočník Brunes, posila z Čenstochové. Další změnou je pravý obránce Suchomel místo Kadeřábka a také stoper Sörensen místo Zeleného.
Pro Spartu je zápas se Zlínem zároveň příležitostí, jak se naladit na úterní úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů s francouzským Lyonem.
Zlín na úvod nového ročníku také prohrál, doma nestačil na Baník (0:1). V minulém ročníku se Spartou dvakrát padl – venku 1:3 a na svém stadionu 0:3.
J. Surovčík - A. Sörensen, A. Ševínský, M. Suchomel - J. Mercado, A. Irving, A. Karabec, H. Sochůrek, J. Alcócer - J. Brunes, L. Haraslín
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, A. Křapka, M. Fukala, M. Pišoja - F. Appiah, S. Petruta, M. Cupák, T. Ulbrich - S. Kanu
D. Hollý, S. Eneme, V. Vitályos, K. Hegyi, J. Grimaldo, M. Ryneš, G. Kuol, M. Vojta, P. Kadeřábek, J. Zelený, J. Kuchta
T. Fojtů, F. Dorňák, D. Grygera, A. Gaži, M. Toure, T. Hellebrand, D. Šmiga, Š. Bachůrek, J. Kolář, T. Poznar, L. Bartošák