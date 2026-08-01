ONLINE: Slovácko - Artis, repete barážového zápasu, kdo uspěje tentokrát?

Slovácko baráž jednoznačně ovládlo po výhrách 4:1 a 3:0, čímž udrželo prvoligovou příslušnost.
Jenže Artis se nakonec do nejvyšší soutěže také dostal – díky tomu, že byla vyloučena Karviná a Táborsko jakožto první oslovený tým nabídku administrativního postupu odmítlo.
Oba týmy do nového ročníku vstoupily porážkou.
Slovácko padlo vysoko 1:5 na půdě mistrovské Slavie, Artis pro změnu v pondělní dohrávce nestačil na Mladou Boleslav (2:4).
M. Heča - A. Stojčevski, J. Behiratche, Š. Slončík - P. Blahút, M. Trávník, T. Kostadinov, G. Ndefe - M. Havlík, I. Niarchos, A. Dolžnikov
T. Stoppen - N. Glossoa, D. Šimek, D. Plechatý, E. Fully - A. Carlén, M. Pospíšil, Papalelé, Q. Adediran, A. Alégué - E. Ndiaye
A. Urban, T. Král, A. Marinelli, M. Šviderský, G. Sosseh, P. Ndubuisi, D. Puškáč, M. Koscelník, P. Halouska, F. Horský
S. Komljenovic, I. Fomba, M. Jeřábek, R. Kašík, J. Fulnek, A. Petrák, Š. Harazim, J. Borek, D. Samek, V. Vukadinovič