ONLINE: Olomouc - Dukla, Sigma hodlá potvrdit formu a podruhé vyhrát

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka. | foto: ČTK

Sigma díky trefě Vašulína, jenž na Hané hostuje z Plzně, zvítězila před týdnem 1:0 na Slovácku. A míří na stoprocentní zisk i po druhém kole.

Dukla v prvním kole odjížděla s porážkou 0:2 z Karviné, teď ji čeká další venkovní zápas. Mužstvo s četnými změnami a novým realizačním týmem včetně kouče Davida Holoubka se zatím sehrává. I to může být pro Sigmu výhoda.

Sigma v minulé sezoně ovládla domácí pohár, díky čemuž se kvalifikovala do čtvrtého předkola Evropské ligy, má minimálně jistotu účasti v hlavní fázi Konferenční ligy. Poháry tedy v Olomouci budou minimálně do prosince.

I proto je Sigma potřebuje co nejvíc bodů nahrát do chvíle, než se zápasy začnou střídat co tři dny. Další možnost má doma proti Dukle.