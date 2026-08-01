ONLINE: Plzeň - Zbrojovka, dokáže nováček zaskočit dalšího favorita?

Zbrojovka doma porazila Spartu po gólech Vašulína, Vachouška a Ezeha. Teď ji čeká další favorizované mužstvo.
Plzeň ovšem do nového ročníku nevstoupila vůbec dobře a doma podlehla Liberci 1:3.
Zbrojovka doma porazila Spartu po gólech Vašulína, Vachouška a Ezeha. Teď ji čeká další favorizované mužstvo.
Plzeň ovšem do nového ročníku nevstoupila vůbec dobře a doma podlehla Liberci 1:3.
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia PrahaSlavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2.
|FK TepliceTeplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4.
|FC Zbrojovka BrnoZbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5.
|FC Slovan LiberecLiberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|6.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7.
|FK JablonecJablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8.
|AC Sparta PrahaSparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9.
|FC Baník OstravaOstrava
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10.
|SK Artis BrnoArtis Brno
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11.
|1. FC SlováckoSlovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|12.
|FK PardubicePardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|13.
|SK Sigma OlomoucOlomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15.
|Bohemians Praha 1905Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16.
|FC ZlínZlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.
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