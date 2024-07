Vydřená výhra, hodnotil Koubek. Hradec chválil, do útoku možná přijde posila

„Hradci vypadli techničtější hráči, tak kolega Horejš nasadil více atletičtější typy. Hráli na rychlé náběhy a dostávali se za obranu, kde zahrozili. Nebýt Martina Jedličky, bylo by vše jinak,“ přidal Koubek.

„Musím také pochválit Dweha, který udělal svoji klasickou „zidanovku“, tu udělal ve vápně a byla z toho penalta. Na poměry stopera je tohle něco nadstandardního a přineslo nám to body.“

Byly to dneska vydřené body? Jak si jich ceníte proti takto těžkému soupeři.

Tak nepochybně se to tak říct dá. Jsou to vybojované body, čehož si člověk váží. Ale pořád si myslím, že to nemuselo být tak složité, kdybychom proměnili první dvě obrovské šance. Ty jsme si vytvořili po dobrém nátlaku a to byl náš scénář. Rychle na Hradec skočit, dostat je pod tlak a donutit je k chybám. A dařilo se to. Ty šance tam prostě byly a my je nevyužili.

Ukázalo se, že se vám proti Hradci hraje těžko. V minulé sezoně jste proti němu dokonce ani nevyhráli.

Koukněte se na bilanci Hradce, od doby co přišel trenér Horejš. Jo, na začátku tam bylo nějaké drobné klopýtnutí, ale pak se dostali do šňůry, kterou nešťastně přerušilo až utkání s Boleslaví v zápase o Evropu. Bohužel tam byla dvě vyloučení a nezvládli to, ale jinak jsou velmi silné mužstvo.

Znamená pro vás něco více, že jste porazil svůj bývalý klub?

Tak já jsem hlavně rád, že se daří Hradci. Nový stadion, navýšení rozpočtu a možná i nový investor. Pro mě něco, co Hradci přeji a mám z toho radost. Hradec mám rád. Byl jsem tam dva roky a ten klub mám ve svém srdci.

Po zranění Kabonga jste do základu nasadil Matěje Vydru. Byl první volbou?

Matěj byl jasně první volba. Není o čem diskutovat. Má dobrou sportovní formu. Za mě odehrál dobrý zápas a opět na hřišti nechal všechno. Ano, měl tam jednu neproměněnou šanci, ale z tréninků víme, co máme za hráče a on byl jasná první volba. Erik je spíš křídelní typ, nebo pravý krajní halfbek, ale není to hroťák. Tím je Vydra.

Co se Kabongovi stalo na předzápasovém tréninku?

Naprosto bez kontaktu se otočil s míčem, pocítil bolest v koleni. Velká smůla pro něj i celý klub.

Budete kvůli jeho zranění měnit herní systém?

To jsme také v druhé půlce udělali. Matěj Vydra šel na křídlo, a Šulc hrál více zleva. Vašulín byl poté na hrotovém útočníku sám.

Plzeňský útočník Matěj Vydra (uprostřed) bojuje o balon v utkání s Hradcem.

Budete po vedení klubu požadovat koupi nového forvarda?

Budeme o tom diskutovat. Nemůžu nic vyloučit. Plzeň byla vždycky akční klub, v tomto směru. Přestupní okno je stále otevřené.

Šulc neproměnil penaltu, pak se ale prosadil z dorážky. Bude pokutové kopy zahrávat nadále?

Hlavně on si věří. Dneska ji sice nedal, ale já to beru jako že jo. Sice se to asi počítá jako gól ze hry, ale já to beru jinak.

Dva zápasy, šest bodů. Spokojenost?

Tak v minulém ročníku jsme měli jeden. Teď jsem tedy rozhodně spokojenější.

Plzeňská radost po trefě Pavla Šulce do sítě Hradce.

Čeká vás náročný program. Nejdříve duel v Jablonci, pak utkání s Kryvým Rihem.

Už jsme s nimi (s Kryvým Rihem) hráli. Ostrý presink, agresivita obrovské tempo. Nepříjemný soupeř. Jo, to uvidíte, co to je za „kousavky“.

Jak jste sám říkal, v přípravě jste na ně narazili, duel však připomínal spíš jatka. Budete šetřit svá největší esa na ligu?

Je to Evropa, přece nemůžu nikoho šetřit. Přípravu pískal divný rozhodčí, který to za mě moc pouštěl. Tohle bude vyšší úroveň. Žádných jatek se nebojím.