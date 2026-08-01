ONLINE: Liberec - Teplice, oba týmy chtějí navázat na vítězný vstup do sezony

Liberec uspěl v Plzni, Teplice pro změnu doma s Bohemians, přičemž k výhře přispěl zejména dvougólový útočník Pulkrab.
V minulé sezoně skončily oba vzájemné zápasy těchto týmů remízou 1:1. Jak dopadne jejich střetnutí tentokrát?
T. Koubek - J. Koželuh, A. Drakpe, L. Hůlka, A. Kayondo - F. Faye, L. Masopust, P. Dulay, V. Kušej, P. Hodouš - L. Mašek
M. Trmal - M. Bílek, O. Vientiess, J. Jakubko, M. Riznič - J. Fortelný, L. Mareček, M. Radosta, M. Čermák, J. Auta - M. Pulkrab
J. Bořil, J. Mikula, V. Stránský, L. Pešl, D. Rus, M. Lexa, A. Bužek, P. Juliš, R. Krollis, V. Baboula, D. Kúdelčík
P. Kodeš, L. Takács, L. Krejčí, R. Jukl, M. Kozák, J. Švanda, M. Náprstek, D. Taraduda, A. Harža