Ve vršovickém derby se jeho svěřenci pořádně natrápili. Namotivovaní Bohemians se jim v mnoha ohledech vyrovnali, ale nakonec doplatili zejména na neproměněnou Drchalovu tutovku.

„Bohemka poskládala silný tým a myslím, že to tady nikdo nebude mít jednoduché,“ uznal Trpišovský.

Jak byste zápas zhodnotil?

Měl pro nás lepší vývoj než minulý týden, kdy šlo všechno proti nám. Přežili jsme první šanci, pak jsme šli do vedení, což je v Ďolíčku vždy důležité. Mohli jsme se opřít o dobrou defenzivu, přičemž hlavní bylo eliminovat soupeřovy rychlé protiútoky, což se nám až na jednu situaci povedlo. Když pak opadlo to zběsilé tempo, tak se nám i dařilo držet míč, čímž jsme se uklidnili.

Přitom vám běžně vyhovuje, když se zápas hraje ve vysokém tempu.

Nemáme rytmus, který potřebujeme, motory na které jsme zvyklí. Bohemka byla živější a lépe sbírala odražené balony, ale to je problém, o němž víme a pracujeme s tím. Tentokrát to bylo o něco lepší než proti Hradci, ale myslím, že nás to ještě pár týdnů bude provázet. Na hřišti jsou kluci, kteří ještě nejsou v optimální kondici, ale to je naše volba, že chceme zachovat tu partu.

Ondřej Zmrzlý ze Slavie bojuje o míč s Nelsonem Okekem z Bohemians.

Proti Hradci jste inkasovali po individuální chybě, v Ďolíčku vám pro změnu utekl Drchal. Vidíte v tom vzorec a něco, na čem musíte zapracovat?

Vůbec. Tentokrát jsme málem inkasovali po standardce, kde jsme zaváhali, ale na druhou stranu Drchy je jeden z nejrychlejších hráčů v lize. Možná jsme mohli být lépe postavení, ale podobné situaci jsou složité na bránění, protože je vždycky loterie, kam se ten balon po rohu odrazí. To, co se nám stalo minulý týden, už se nám snad nikdy nestane.

Bohemians měli okleštěnou lavičku kvůli různým absencím, pracovali jste s tím třeba při skládání sestavy a přípravě střídání?

Moc jsme na to nekoukali, protože jsme spíš přemýšleli, koho tam chceme poslat my. Tohle jsou zápasy, které může zlomit jedna situace, tak jako se to stalo s Hradcem. V 70. nebo 80. minutě dostanete gól a všechno je jinak. Spíš mám radost, že jsme mohli dát první minuty některým hráčům, třeba Chaloupkovi. Někteří hráči jim chyběli, ale myslím, že jsme ty situace až na výjimky řešili tak dobře, že bychom si s tím případně taky poradili.

Júsuf Hilál z Bohemians hlavičkuje v utkání se Slavií.

V základu naskočil Michal Sadílek místo Oscara. Proč jste se tak rozhodl?

Bylo tam víc věcí. Chtěli jsme dostat Sáďu na hřiště, abychom zvedli organizaci a zarputilost ve středu hřiště. Zároveň jsme tam chtěli mít hráče, který přinese emoce a bude zápas prožívat, jako by to bylo mistrovství světa. Zafeiris má nejlepší formu ze záložníků, takže to byla jasná volba, a pak jsme zvažovali jestli třeba nastoupíme se třemi střeďáky, ale nakonec jsme se rozhodli pro tuhle sestavu. Byla to těžká volba, ale na druhou stranu je super, že jsme v situaci, kdy vlastně nemůžeme sáhnout vedle.

Pouze na lavičce zůstal i Ivan Schranz, který proti Hradci absentoval úplně. Jak to vidíte s jeho budoucnost v týmu?

Šlo u něj o zdravotní věci, v přípravě měl problém se zadním stehenním svalem. Proto chyběl v nominaci s Hradcem, v úterý se přidal do plného tréninku a mít zápas jiný průběh, tak mohl jít na hřiště. Ale nakonec jsme upřednostnili jiné hráče, třeba ty, které jsme chtěli nasadit už proti Hradci. Navíc Schranz je v tréninku pět dnů, byl mokrý trávník a nechtěli jsme riskovat. Ale s Ivanem počítáme a v přípravě vypadal skvěle.