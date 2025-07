Jeho svěřenci i ve druhém domácím utkání proti favoritovi předvedli slušný výkon, na výhru proti Baníku ale navázat nedokázali. Ale kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby Drchal tutovku proměnil.

„Zápas to ovlivnilo, nebudeme si nic nalhávat, všichni to viděli,“ přidal Veselý.

Souhlasíte ale, že jste předvedli dobrý výkon?

Myslím, že jsme do utkání vstoupili dobře. Prvních 20 minut jsme soupeře tlačili, což bylo korunované tou velkou šancí. To byl jeden z klíčových momentů. Dalším byla inkasovaná branka po dlouhém nákopu a řetězci chyb. Slavia ukázala, že je lepší a větší mužstvo, protože tyhle okamžiky umí zvládat. Prostě přijeli instalatéři a vyměnil bojler, takhle to vždycky říkám. Přijede dobrý tým, odvede práci, vystaví fakturu, vezme prachy a odjede. Na druhou stranu myslím, že se kluci nemají za co stydět.

Co řeknete Drchalovi?

Žil jsem v naději, že to skočilo, ale pak jsem to pak viděl znovu. Vzpomněl jsem si, že hraje před tréninkem s klukama fotbalgolf a často hrají na tyčky, tak se mu to asi propsalo do hlavy. Naučil se, že za trefenou tyčku dostane sušenku, ale my prohrajeme zápas. Teď to zlehčuju, ale když udělá chybu obránce, tak ho taky peskujete. On nám sice přináší do hry i další aspekty jako rychlost, ale potřebujeme od něj góly.

Václav Drchal z Bohemians bojuje o míč s Janem Bořilem ze Slavie.

Čím si takové selhání vysvětlujete?

Pamatuju si, že trenér Ladislav Škorpil vždycky říkal, že normální člověk nemůže pochopit, jak to má rychlý hráč těžké. Nevím, jestli to má nějaké rozostřené. Hrával jsem s Liborem Sionkem a ten to měl podobný, také zahodil neuvěřitelné věci.

Pamatujete, kdy naposledy jste se Slavií takhle drželi krok?

Já jsem celý týden apeloval, abychom odešli s hlavou nahoře, což kluci splnili. Vycházel jsem z toho posledního vzájemného domácího zápasu, kdy jsme prohráli 0:4. Porážka je jedna věc, ale byl to odevzdaný výkon, takže proto jsme na hráče apelovali, že můžou prohrát, ale musí hořet tráva. A myslím, že jim nemůžeme vyčítat, že by do toho nedali srdce.

Jindřich Trpišovský váš tým označil jako nechutný a nepříjemný.

Vyvíjelo se to už v přípravě. Ani ne tak výsledkově, ty vůbec neřeším, ale hráli jsme s těžkými soupeři a nepropadli jsme. Také se nám vyplatilo, že jsme hodně rotovali, hráči mají praxi a mohli naskočit. Věřím, že když se nám vrátí dvě křídla, tak ten výkon ještě vygradujeme. Není to výmluva, ale dnes nás střídání dopředu limitovala a bylo jasné, že se nám to bude otáčet složitě.

Čím to, že vám tolik hráčů chybělo?

Máme virový problém v kabině, nějaké nachlazení a hráči jsou na antibiotikách. Reichl jel před utkáním do nemocnice a byl nad nim otazník, Čermák se smolně zranil na tréninku a do toho Zemana píchlo ve svalu.

Nezvažoval jste, že si třeba Ristovského necháte na střídačce pro případné oživení hry?

Bavili jsme se o tom, ale Hrubý byl také nemocný a ve výsledku jsme postavili nejzdravější hráče, protože jsme nechtěli riskovat. Mohli jsme hrát formaci 5-4-1 a stát před vápnem, ale to jsme zkusili před rokem a víme, jak jsme dopadli. Chtěli jsme si jít za gólem a ne čekat.

Navzdory porážce máte ale po dvou kolech tři body, takže musíte být spokojení, ne?

Asi lepší, než mít dvě remízy, byť by bylo lichotivé, že bychom dvakrát neprohráli. Ale tři body jsou tabulkově výhodnější a určitě bychom to před sezonou brali. Na větší hodnocení bych ale počkal až po sedmi kolech. Pokud bude počet bodů dvouciferný, tak řeknu, že to byl dobrý start.