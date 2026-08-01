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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Baník - Slavia, v základu Chaloupek, opět hrají Ouanda i Nowak

Autor:
Sledujeme online   16:05

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Slávističtí fotbalisté chtějí potvrdit povedený vstup do nového ročníku Chance Ligy. Ve druhém kole hrají na půdě ostravského Baníku, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Slavia před týdnem porazila Slovácko vysoko 5:1 a suverénně vykročila za obhajobou.

Proti Baníku zvolil kouč Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Holeš, Chaloupek, Zima – Isife, Suleiman, Sadílek, Nowak – Šturm, Chytil, Ouanda.

Jen na lavičce tak zůstává například letní posila N’Guessan, jenž minule hrál od začátku, či jedna z opor týmu Provod.

Baník, který se v minulém ročníku zachránil až v baráži, na úvod toho nového uspěl ve Zlíně (1:0).

Se Slavií prohrál oba zápasy v uplynulé sezoně shodně 0:2.

Chance Liga 2026/2027
1. 8. 2026 17:00
Ostrava : Slavia
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
3. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
5. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
9. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
10. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
11. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
12. SK Artis BrnoArtis Brno 1 0 0 1 2:4 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
14. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
15. FC ZlínZlín 2 0 0 2 1:4 0
16. 1. FC SlováckoSlovácko 1 0 0 1 1:5 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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