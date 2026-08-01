ONLINE: Baník - Slavia, v základu Chaloupek, opět hrají Ouanda i Nowak

Slavia před týdnem porazila Slovácko vysoko 5:1 a suverénně vykročila za obhajobou.
Proti Baníku zvolil kouč Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Holeš, Chaloupek, Zima – Isife, Suleiman, Sadílek, Nowak – Šturm, Chytil, Ouanda.
Jen na lavičce tak zůstává například letní posila N’Guessan, jenž minule hrál od začátku, či jedna z opor týmu Provod.
Baník, který se v minulém ročníku zachránil až v baráži, na úvod toho nového uspěl ve Zlíně (1:0).
Se Slavií prohrál oba zápasy v uplynulé sezoně shodně 0:2.