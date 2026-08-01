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Chance Liga 2026/2027

Čísla neřeším, jsou jen bonus, říká slávista Sadílek. Nowak? Radost s ním hrát

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  21:25
Slávistický záložník Michal Sadílek slaví gól do sítě Baníku.

Slávistický záložník Michal Sadílek slaví gól do sítě Baníku. | foto: ČTK

Slávistický obránce David Zima se prodírá mezi fotbalisty Baníku.
Ostravský Jiří Míček (ve skluzu) a Lukáš Provod ze Slavie.
Ostravský Jiří Míček střílí, stínuje ho Lukáš Provod ze Slavie.
Fanoušci Slavie a jejich choreo během duelu v Ostravě.
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Dvakrát rozehrál roh do stejného místa a po čtvrthodině měl na kontě dvě asistence. Tím ale slávistický záložník Michal Sadílek neskončil a přidal ještě vstřelenou branku. „Ptal se mě Tomáš Holeš a takhle produktivní zápas jsem měl naposledy v dresu Liberce. Tenkrát jsem ale dva góly dal a na jeden přihrál,“ usmíval se po výhře nad Baníkem 4:0.

Liberec tehdy v únoru 2021 proti Pardubicím také skóroval čtyřikrát a zvítězil 4:1.

V sobotu na Baníku dával čtvrtý slávistický gól Ayaosi, ale tou dobou už bylo hotovo. I díky Sadílkovi.

„Klíč byl v dobrém začátku. Rozhodla naše efektivita a údernost. Musím pochválit, s jakou hladovostí do toho kluci šli. Tohle nás zdobí a doufám, že bude zdobit i nadále. Klobouk dolů před nimi,“ ocenil nicméně Sadílek primárně své spoluhráče.

Baník - Slavia 0:4, pohodová výhra, gólem a dvěma asistencemi ji dirigoval Sadílek

Neubírejte si zásluhy, vždyť máte po dvou zápasech na kontě tři asistence a jeden gól.
Že bych to řešil, to ne, ale samozřejmě je příjemné, že jsem teď produktivní. Ale mám na hřišti jiné úkoly a tohle je takový bonus.

Připravovali jste na Baník nějakou speciální taktiku při rozehrávání rohů?
Samozřejmě řešíme každého soupeře, jak brání rohy a naopak. Když jsem pak u balonu, tak se dívám na postavení hráčů a většinou je na mně, jak se rozhodnu to kopnout. Kluci už nějak ví, jak si nabíhat v některých situacích, takže je to nějaká sehranost, kterou pilujeme, a byli jsme za to odměněni.

Chance Liga 2026/27

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Ve standardních situacích máte převahu dlouhodobě.
Pravidelně se o tom bavíme, takže každý má svůj úkol. A tentokrát ho všichni splnili na jedničku. Velmi důležité tři body, protože Baník byl namlsaný po minulém víkendu, kdy vyhráli ve Zlíně. Tvoří tady něco nového. Takže si toho vážím.

Při rozích vám nově pomáhá také polský mladík Wiktor Nowak. Co na něj zatím říkáte?
Musím říct, že tohle je fotbalista, se kterým se mi hraje velmi dobře. I charakterově je to super kluk, který pracuje jak v zápase, tak na tréninku na sto procent. Skvěle si rozumíme, takže je radost s ním hrát.

Přišel ze slezského Górniku Zabrze, kde teď hraje váš bratr Lukáš. Řešili jste to?
Samozřejmě se bavíme, protože sedíme i v kabině vedle sebe. Górnik je jedno z hlavních témat, když hrají.

Fanoušci Slavie během duelu v Ostravě.

Teď ve čtvrtek vypadli z kvalifikace o Ligu mistrů s Fenerbahce.
Samozřejmě jsme jim přáli postup, ale bohužel se to nepodařilo. Mohli hrát i proti Twente (kde Michal Sadílek dřív působil), ale bohužel to se taky nestane, takže smolný týden pro nás, protože jsme chtěli vidět i naše týmy, jak hrají proti sobě. Ale já doufám, že Evropu udělají a na podzim to zažijí.

Zpátky k zápasu s Baníkem. Ve druhé půli jste docela polevili, nemyslíte?
Připomínalo mi to minulý zápas, když jsme tady hráli na jaře. První poločas jsme vedli taky 2:0 a druhý poločas už se tak nějak dohrával. Samozřejmě, že v hlavách to občas hraje svou roli, když víte, že vedete o tři góly a už se nemusíte hnát. I když chcete samozřejmě vyhrát co největším rozdílem. Já jsem hlavně rád za Markyho (gólmana Jakuba Markoviče) a za celou obranu, že jsme udrželi nulu, kterou jsme měli mít i minulý zápas. Ale na půdě Baníku je ještě cennější.

Vy jste v závěru potřeboval po jednom ze soubojů ošetření. Jak na tom je vaše noha teď?
Oba kotníky mám trošku otlučené, ale doktoři už mají nachystané přistroje a celou cestu budu chladit.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
2. FK TepliceTeplice 2 2 0 0 4:1 6
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 2 1 1 0 4:2 4
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
5. FC Slovan LiberecLiberec 2 1 0 1 3:2 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
10. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 1 1 2:4 1
12. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
13. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
14. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. FC ZlínZlín 2 0 0 2 1:4 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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