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Chance Liga 2026/2027

Mohli bychom hrát se šesti stopery, smál se Trpišovský. Ale k výkonu měl výtky

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  6:56
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávistický záložník Michal Sadílek slaví gól do sítě Baníku.
Slávistický obránce David Zima se prodírá mezi fotbalisty Baníku.
Ostravský Jiří Míček (ve skluzu) a Lukáš Provod ze Slavie.
Ostravský Jiří Míček střílí, stínuje ho Lukáš Provod ze Slavie.
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Výsledkově prožívají parádní vstup do nové sezony Chance Ligy. Nejdřív výhra 5:1 nad Slováckem, teď 4:0 na půdě ostravského Baníku. „Nedostali jsme gól a dali čtyři, takže z toho pohledu je to výborné. Výsledek je skvělý, ale výkon musí být mnohem lepší,“ prohlásil nicméně trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský.

Slávisté se proti Baníku v úvodní čtvrthodině dvakrát prosadili z rohů, pojišťovací trefu přidali deset minut před koncem první půle

„Pomohli jsme si standardkami a v první půli jsme eliminovali silné stránky Baníku, individuální i týmové,“ pochvaloval si Trpišovský.

Výsledek pak pečetil v závěru Ayaosi.

„Ale měli jsme tam slabší pasáže, které by nás v budoucnu mohly vytrestat. Třeba druhý poločas nebyl z naší strany takový, jaký bychom chtěli. Baník měl tři gólovky, to si v takhle těžkém zápase venku nesmíme dovolit,“ mračil se však vzápětí slávistický kouč.

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Pojďme ale k tomu, co se vám povedlo, a to byl zejména úvod zápasu.
Vstup Baníku do utkání byl klasický. Měli míč, rohy. Říkáme si, že se nesmíme dostat pod tlak a už v první minutě domácí kopali roh. Je to ale taková naše tradice tady. Naši kluci však skvěle bránili. Když vezmu Nowaka, tak když jsme vedli 1:0, on zabránil gólu, vyhlavičkoval míč, což pro spoustu ofenzivních fotbalistů není samozřejmost. Takže bych to viděl v dobré práci našich zónařů. Ale největší šanci měl Baník stejně po jednom svém rohu, kdy se utrhl Gning a hlavičkoval vedle.

Naopak vy jste z rohů udeřili dvakrát.
Všechno jsme při nich udělali perfektně a všechno si sedlo. Je to samozřejmě o přípravě, kterou tomu asistent Milan Černý věnoval celý týden. Pak je to o kopajícím, aby míče přišly, jak mají, a o načasování těch, kteří zakončují. A také o černé práci hráčů, kteří odtahují protivníky. Viděli jsme, že Baník brání rohy kombinovaně, že tam je místo, za kterého bychom se mohli prosadit, ale musejí se sejít všechny tyhle věci.

A ty se sešly.
Při standardce tam máte svoje nejlepší hlavičkáře, stopery a my v Sadílkovi máme hráče, který se tomu hodně věnuje, který to umí kopnout. Speciálně ty dva rohy, co kopl, byly pro gólmana neřešitelné. Trefí to, kam potřebujeme, a tam už jde jen o to, zda se k míči dostaneme my, nebo bránící hráč.

Chance Liga 2026/27

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Dá se říct, že jste při standardních situacích silnější než v minulé sezoně?
Je to hodně o typologii hráčů, kteří tady jsou. Útočná hlava začíná být u hráčů čím dál tím větší vzácnost. Vzpomenu Liverpool, myslím, že za trenéra Jürgena Kloppa tam měli specialistu na standardky a dali z nich nejvíc gólů v Premier League. V další sezoně protočili hráče a specialistu za čtyři nebo pět měsíců vyhodili, protože góly nedávali.

Proti Baníku jste postavil do středu obrany Davida Zimu a Štěpána Chaloupka. Podle čeho stopery, kterých máte hodně, vybíráte?
Když to zjednoduším, nemůžete sáhnout vedle. Když máte osm dobrých lahví vína, vždycky vytáhnete tu správnou. Je to ale samozřejmě práce celého týmu. Tentokrát to bylo hodně o tom, jací hráči začnou, protože jsme věděli, že Baník bude hrát s Jurečkou a Gningem, se dvěma útočníky. Přece jen jsme chtěli vsadit na větší sehranost hráčů vzadu, ale...

Ano?
Nedávno jsem šel po chodbě a říkal jsem, že bychom mohli nastoupit kdykoliv se šesti stopery. A Standa Tecl mi říkal, ať to udělám, že to ještě nikdo neudělal. Takže ta kvalita je obrovská. Ti kluci jsou skvělí. Je mi to líto, teď jsem to říkal v kabině, že oni by si skoro všichni zasloužili hrát, ale dostat na hřiště všechny nejde.

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A proč jste už o přestávce střídal Chaloupka?
Hledáme ideální zapojení u každého hráče zvlášť. Dali jsme mu šanci, aby měl herní praxi, tu kondici jinde nenaberou. A už ke konci půle jsem viděl, že toho má dost. Sám přišel s tím, že si není jistý, jestli zachytí ty náběhy, které tam jsou, takže to byl důvod střídání.

Na závěr otázka mimo téma zápasu. Co říkáte na to, že národní mužstvo povede Španěl Santi Denia?
Já vždycky říkám, že pravda leží na hřišti. Co to přinese, si řekneme za nějaké dva, tři, čtyři roky. Spousta lidí po takovém řešení volala, takže je určitě dobře, že přijde jiný vítr, jiný směr. Něco, co nás může obohatit. Až praxe ukáže, jestli je to dobře, nebo není. Z mého pohledu je mi to líto, protože si myslím, že národní tým by měli vést domácí trenéři, ale třeba se ukáže za tři roky, že přesně to jsme potřebovali.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
2. FK TepliceTeplice 2 2 0 0 4:1 6
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 2 1 1 0 4:2 4
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
5. FC Slovan LiberecLiberec 2 1 0 1 3:2 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
10. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 1 1 2:4 1
12. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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