ONLINE: Zlín - Olomouc 0:0, hosté chtějí odčinit pohárovou ostudu z Gibraltaru

Sledujeme online   15:08
Olomoučtí fotbalisté chtějí v 19. kole Chance Ligy odčinit ostudnou porážku 1:2 s Lincolnem z Gibraltaru v Konferenční lize. Od 15.30 hrají ve Zlíně a zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Brankář Stanislav Dostál likviduje jedu z šanci Sigmy Olomouc. | foto: SK Sigma Olomouc

Olomouc v Konferenční lize nejspíš tak jako tak postoupí, prohra s Lincolnem jí však na sebevědomí určitě nepřidá. Napraví ji proti Zlínu?

Ten po skvělém návratu do nejvyšší soutěže začíná ztrácet formu a prohrál čtyřikrát v řadě. Zvedne se na závěr podzimu?

14. 12. 2025 15:30
Zápas probíhá
Zlín : Olomouc 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
3.
Góly:
Sestavy:
S. Dostál - M. Fukala, A. Křapka, J. Kolář, L. Bartošák - C. Nombil, J. Didiba, S. Petruta, M. Cupák, T. Ulbrich - S. Kanu
Sestavy:
J. Koutný - F. Slavíček, T. Huk, J. Král, J. Sláma - M. Beran, J. Spáčil, S. Michez, T. Kostadinov, J. Šíp - D. Vašulín
Náhradníci:
L. Bránecký, T. Hellebrand, Z. Načkebija, S. Belaník, M. Knobloch, M. Koubek, D. Machalík, J. Kalabiška, T. Poznar
Náhradníci:
A. Ghali, Š. Langer, A. Dolžnikov, M. Malý, T. Stoppen, M. Hadaš, M. Tijani, J. Kliment, L. Vraštil, J. Navrátil, D. Janošek
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
5. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
