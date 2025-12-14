ONLINE: Zlín - Olomouc 0:0, hosté chtějí odčinit pohárovou ostudu z Gibraltaru

Olomouc v Konferenční lize nejspíš tak jako tak postoupí, prohra s Lincolnem jí však na sebevědomí určitě nepřidá. Napraví ji proti Zlínu?
Ten po skvělém návratu do nejvyšší soutěže začíná ztrácet formu a prohrál čtyřikrát v řadě. Zvedne se na závěr podzimu?
S. Dostál - M. Fukala, A. Křapka, J. Kolář, L. Bartošák - C. Nombil, J. Didiba, S. Petruta, M. Cupák, T. Ulbrich - S. Kanu
J. Koutný - F. Slavíček, T. Huk, J. Král, J. Sláma - M. Beran, J. Spáčil, S. Michez, T. Kostadinov, J. Šíp - D. Vašulín
L. Bránecký, T. Hellebrand, Z. Načkebija, S. Belaník, M. Knobloch, M. Koubek, D. Machalík, J. Kalabiška, T. Poznar
A. Ghali, Š. Langer, A. Dolžnikov, M. Malý, T. Stoppen, M. Hadaš, M. Tijani, J. Kliment, L. Vraštil, J. Navrátil, D. Janošek