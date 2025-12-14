ONLINE: Sparta - Liberec, domácí se dvěma změnami. Hrají Martinec a Eneme

Sparta se na zápas s Libercem naladila výhrou 2:1 v Craiově v Konferenční lize, která jí zajistila postup do vyřazovací fáze. Pak se ale v Rumunsku kvůli mlze zdržela a do Prahy přiletěla až v pátek odpoledne.
Přesto trenér Brian Priske zvolil pro nedělní zápas takřka stejnou sestavu jako ve čtvrtek, vyměnil jen dva hráče: Martinec místo Ševínského a Eneme za Mannsverka.
Sestava Sparty: Vindahl – Martinec, Vydra. Sörensen – Preciado, Eneme, Kairinen, Ryneš – Mercado, Rrahmani, Haraslín.
Liberec má 30 bodů a na Spartu jich ztrácí sedm. V posledních pěti zápasech je však neporažený, z toho čtyřikrát vyhrál a až minulý víkend překvapivě remizoval na Dukle (1:1).
Jak zvládne další zápas v Praze?
P. Vindahl - J. Martinec, A. Sörensen, P. Vydra - Á. Preciado, K. Kairinen, S. Eneme, M. Ryneš - J. Mercado, A. Rrahmani, L. Haraslín
T. Koubek - M. Icha, D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - T. Diakité, V. Stránský, P. Hodouš, L. Mašek, A. Soliu - R. Krollis
M. Suchomel, J. Surovčík, P. Kadeřábek, F. Panák, L. Sadílek, J. Kuchta, J. Zelený, K. Milla, G. Kuol, V. Birmančevič, S. Mannsverk
L. Pešl, J. Koželuh, M. Hlavatý, L. Masopust, E. Mahmič, I. Krajčírik, M. Rýzek, P. Dulay, P. Juliš, L. Letenay