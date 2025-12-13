ONLINE: Slavia - Jablonec, v základu Sanyang či Vlček, naposledy hraje Zafeiris

Slavia aktuálně táhne sérii pěti ligových vítězství a na čele tabulky má pětibodový náskok před Spartou, Jablonec je o další dva body pozadu. V úterý uzavřela podzimní část hlavní fáze Ligy mistrů porážkou 0:3 na Tottenhamu.
Proti Jablonci zvolil kouč Jindřich Trpišovský následující sestavu: Staněk – Holeš, Vlček, Chaloupek – Douděra, Moses, Zafeiris, Sanyang – Provod, Chorý, Chytil.
Řeckého záložníka Zafeirise čeká poslední zápas ve slávistickém dresu, v lednu se pak přesune do PAOK Soluň, který ho získal už v létě, ale nechal ho na podzim hostovat v Praze.
Jablonec by se v případě výhry minimálně do neděle, kdy hraje Sparta s Libercem, posunul na druhou příčku.
Když se oba týmy utkaly naposledy, byla z toho remíza, kterou mistrovi až v závěru vystřelil Douděra.
J. Staněk - T. Vlček, T. Holeš, Š. Chaloupek - D. Douděra, D. Moses, C. Zafeiris, Y. Sanyang - L. Provod, T. Chorý, M. Chytil
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, N. Innocenti, R. Pantalon - R. Sedláček, V. Čanturišvili, A. Alégué, F. Zorvan, A. Růsek - J. Chramosta
I. Schranz, J. Bořil, D. Zima, E. Prekop, I. Ogbu, V. Kušej, J. Markovič, D. Hašioka, Y. Mbodji, M. Cham, T. Jelínek
M. Polidar, D. Souček, F. Novák, J. Suchan, D. Puškáč, D. Štěpánek, L. Jawo, S. Lavrinčík, K. Mihelak, L. Penxa, M. Malenšek