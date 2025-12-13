Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slavia - Jablonec, v základu Sanyang či Vlček, naposledy hraje Zafeiris

Sledujeme online   17:03
Slávističtí fotbalisté chtějí i v posledním podzimním zápase udržet neporazitelnost. V 19. kole hostí třetí Jablonec, utkání má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Lamin Jawo se snaž udržet na zádech Štěpána Chaloupka. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Slavia aktuálně táhne sérii pěti ligových vítězství a na čele tabulky má pětibodový náskok před Spartou, Jablonec je o další dva body pozadu. V úterý uzavřela podzimní část hlavní fáze Ligy mistrů porážkou 0:3 na Tottenhamu.

Proti Jablonci zvolil kouč Jindřich Trpišovský následující sestavu: Staněk – Holeš, Vlček, Chaloupek – Douděra, Moses, Zafeiris, Sanyang – Provod, Chorý, Chytil.

Řeckého záložníka Zafeirise čeká poslední zápas ve slávistickém dresu, v lednu se pak přesune do PAOK Soluň, který ho získal už v létě, ale nechal ho na podzim hostovat v Praze.

Jablonec by se v případě výhry minimálně do neděle, kdy hraje Sparta s Libercem, posunul na druhou příčku.

Když se oba týmy utkaly naposledy, byla z toho remíza, kterou mistrovi až v závěru vystřelil Douděra.

Chance Liga 2025/2026
13. 12. 2025 18:00
Slavia : Jablonec 0 : 0
()
Sestavy:
J. Staněk - T. Vlček, T. Holeš, Š. Chaloupek - D. Douděra, D. Moses, C. Zafeiris, Y. Sanyang - L. Provod, T. Chorý, M. Chytil
Sestavy:
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, N. Innocenti, R. Pantalon - R. Sedláček, V. Čanturišvili, A. Alégué, F. Zorvan, A. Růsek - J. Chramosta
Náhradníci:
I. Schranz, J. Bořil, D. Zima, E. Prekop, I. Ogbu, V. Kušej, J. Markovič, D. Hašioka, Y. Mbodji, M. Cham, T. Jelínek
Náhradníci:
M. Polidar, D. Souček, F. Novák, J. Suchan, D. Puškáč, D. Štěpánek, L. Jawo, S. Lavrinčík, K. Mihelak, L. Penxa, M. Malenšek
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 18 10 5 3 24:16 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
12. FK PardubicePardubice 18 4 6 8 21:33 18
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FC Baník OstravaOstrava 18 3 5 10 11:21 14
15. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku několika...

Hradec Králové – Mladá Boleslav 1:1, hosté vedli, z penalty zařídil remízu Pilař

Aktualizujeme
Hráči Mladé Boleslavi se radují po gólu Matyáše Vojty.

Před týdnem v derby nestačili na Pardubice, tentokrát fotbalisté Hradce Králové berou v 19. kole Chance Ligy doma alespoň bod. Vděčí za něj Václavu Pilařovi, který proměněnou penaltou odpověděl na...

ONLINE: Liverpool díky dvěma gólům Ekitikého vede nad Brightonem, Chelsea navýšila skóre

Sledujeme online
Hugo Ekitike z Liverpoolu slaví svůj druhý gól proti Brightonu.

Čtyři zápasy nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Od 16 hodin hraje Liverpool s Brightonem a Chelsea proti Evertonu, v 18.30 nastoupí Fulham na půdě Burnley od 21 hodin se Wolverhampton s...

13. prosince 2025

Teplice – Slovácko 1:0, Mareček rozhodl o vítězství domácích v závěru zápasu

Aktualizujeme
Milan Rundič (Slovácko) brání záložníka Teplic Matěje Radostu.

Fotbalisté Slovácka vyhráli dva z posledních tří zápasů, ale na domácí Teplice nestačili. Daniel Mareček totiž v 84. minutě dal jediný gól utkání. Hosté tak nadále zůstávají na posledním místě...

13. prosince 2025  14:45

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Aktualizujeme
Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...

Sezona fotbalistům Baníku Ostrava zatím nevychází podle představ a trápení pokračovalo i doma proti Pardubicím. Na začátku prvního poločasu ještě dokázali vyrovnat, ale jinak poslední zápas podzimní...

13. prosince 2025  14:30

Olomoucké fiasko na Gibraltaru? Šrám na psychiku, šance na Evropu je stále slušná

Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...

Cesta domů s ostudou? Určitě. Větší fiasko než vypadnutí s Novými Sady v domácím poháru? Těžko. Ztráta postupu v Konferenční lize? Takřka jistě ne. Ochuzení se o pořádný balík? Nevyhnutelně....

13. prosince 2025  13:27

Slávisté se v play off Youth League utkají s Benfikou, prověří je kanonýr Moreira

Jakub Surovčík v dresu Slavie během utkání Youth League.

Slávističtí fotbalisté do 19 let se v úvodním kole vyřazovací části Youth League utkají s Benfikou Lisabon, která skončila v ligové fázi druhá. Rozhodl o tom páteční los v Nyonu. Hrát se bude 3., či...

12. prosince 2025  18:53

Pohroma ve Finsku: Klub sestoupil, pak mu shořela tribuna. Na vině je nezletilý mladík

Tribuna stadionu FC Haka po požáru.

Jako by nestačilo, že sestoupili do druhé ligy. Finský fotbalový klub Haka řeší další pohromu - v neděli totiž nezletilý mladík zapálil jednu z tribun na stadionu, kterou požár zcela zničil a...

12. prosince 2025  16:08

Snad Baník nabral sebevědomí, doufá Galásek. Odchody hráčů zatím neřeší

Trenér ostravských fotbalistů Tomáš Galásek přiznal, že při utkání v Karviné...

Fotbalisté ostravského Baníku věří, že jim minulé dva duely s Duklou Praha (3:1) a v Karviné (0:0), v nichž po pěti prohrách za sebou konečně bodovali, zvednou sebedůvěru. Tu potřebují pro své...

12. prosince 2025  15:35

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

12. prosince 2025  15:18

Jeden postup jistý, dva skoro. Češi hájí desátou příčku, jak je na tom koeficient?

Plzeňští fotbalisté na děkovačce po utkání s Panatathinaikosem.

Jeden postup už je jistý a dva týmy mají do vyřazovací fáze výrazně nakročeno. Český fotbal tak nejspíš bude mít tři zástupce ve vyřazovací fázi evropských pohárů. Podobně na tom jsou i Poláci a...

12. prosince 2025  14:45

Sparta se kvůli mlze zdržela v Craiově, nedělní liga s Libercem ale ohrožena není

Odlet sparťanských fotbalistů z Rumunska po utkání Konferenční ligy se odkládá...

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Takřka o čtyři hodiny později, než bylo původně plánováno, ale sparťanští fotbalisté nakonec přece jenom odletěli z Craiovy. Komplikace způsobila hustá mlha a Pražané nakonec vzlétli těsně před...

12. prosince 2025  11:31,  aktualizováno  14:04

