Dvě podobné situace, ale penaltu kopala jen Slavia. Kozel kritizoval metr sudího

Penaltu, na níž Kozel narážel, nakonec proměnil Chorý a poslal Slavii podruhé v zápase do vedení.
„Nelíbilo se mi ani posuzování různých malých situací. Jawo lehce sáhne Douděrovi na obličej, ten se skácí jako by dostal pěstí a jiné souboje se nepískají. Ale nejzásadnější byly za mě dvě podobné penaltové situace, které se pískaly jen na jedné straně,“ přidal čtyřiapadesátiletý kouč.
|
Slavia - Jablonec 4:3, hosté třikrát srovnali, poslední slovo měl ale dvougólový Chorý
Vás tam pak ještě rozzlobila situace před třetím gólem v souvislosti se střídáním Lamina Jawa.
Chtěli jsme střídat, ale byl roh, tak jsme to odložili. Pak balon letí do autu, my řveme střídání, ale nikdo nás neslyší, domácí hodí aut a dostaneme z toho gól, takže tak.
Pojďme k samotnému zápasu. Vy jste třikrát dokázali srovnat, ale nakonec nemáte ani bod.
Respektuju sílu Slavie a když vezmu průběh, tak byla většinu zápasu lepší, ale to vždycky nemusí být rozhodující. Když jsme třikrát srovnali, tak mě mrzí, že jsme alespoň bod nevydolovali. Nezačali jsme dobře, neprezentovali jsme se, jak jsme chtěli, deset minut jsme se nedostali za půlku a vyvrcholilo to ztrátou a úvodním gólem Provoda.
Pak jste vyrovnali, následně ale Chorý proměnil zmíněnou penaltu.
Následně jsme zase srovnali ze standardní situace. Pak jsme se opět nevyvarovali chyb, ale chyboval i soupeř, takže na jejich třetí branku zareagoval Jawo a myslím, že tam pak byl prostor třeba dát další gól, protože Slavia byla taková rozhozená. Ale bohužel jsme místo toho neuhlídali Chorého. Takže mě těší, že jsme to utkání několikrát zdramatizovali, ale spokojený s výsledkem být nemůžu.
Mluvil jste o slabém začátku. Čím to, že vám vstup do utkání nevyšel a dělali jste tolik chyb?
Je to zčásti dané kvalitou Slavie, která vás pod tlak dostane. Cením si, že chceme hrát konstruktivně, ale dvakrát jsme jim nabídli balon za vápnem a dostali z toho góly. Takhle kvalitní soupeř to potrestá, ale myslím, že to nebylo rozhodující pro výsledek zápasu.
Ten byl nakonec pořádně divoký.
Doufám, že to diváky bavilo. Nechtěli jsme jenom bránit. A že jsme tu dali tři góly? To ani nevím, jestli se někomu letos povedlo. S tím jsme spokojení. V obraně jsme měli problémy, kvůli nemoci nám vypadl třeba Novák. Sice jsme dostali čtyři góly, ale většinou po chybách, které prostě vyplynuly z toho tlaku.
Podzim navzdory porážce zakončíte na třetím místě. Spokojenost?
Spokojení být musíme. Máme 35 bodů, tedy o pět víc než loni, kdy jsme také hráli dobře. Jsme třetí, ještě uvidíme s jakým náskokem, ale jsme spokojení. Ale pořád je to jenom dílčí výsledek, který musíme na jaře obhájit.
Na Slavii jste podobně jako v průběhu celého podzimu potvrdili, že umíte být zejména v těžkých zápasech mimořádně efektivní.
Věříme tomu, co děláme. Slavia byla herně lepší, ale my si dokážeme pomoct věcmi v nichž víme, že jsme silní, třeba rohy. Jawa jsem nenasadil od začátku, aby nedostal žlutou kartu a mohl hrát v prvním jarním kole. On jí pak dostane za zákrok, o kterém jsem už mluvil. Ale samozřejmě jeho gól na 3:3 byl skvělý, takže něco vyšlo, něco ne.
Plánujete přes zimu posílit?
Trochu víme, kde bychom chtěli posílit, protože nás potkaly nějaké odchody. Na podzim jsme reagovali na poslední chvíli, ale tři tihle hráči hráli na Slavii v základní sestavě – Sedláček, Zorvan, Růsek. To nicméně neznamená, že bychom nepotřebovali nějaké pozice zkvalitnit. Budeme se o to snažit.
U Růska se hovoří o tom, že si ho Olomouc chce stáhnout. Vy byste byl ale rád, kdyby zůstal, že?
Tak jste si odpověděl.