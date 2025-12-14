ONLINE: Plzeň - Dukla 0:0, oplatí domácí svému soupeři srpnovou porážku?

Plzeň tehdy ještě vedl trenér Koubek, které pak nahradil Hyský, pod nímž se Plzeň zvedla. Pokud vyhraje nad Duklou, dostane se minimálně na pár hodin na čtvrtou příčku před Liberec, který večer vyzve Spartu.
Dukle by se ale body také hodily, jelikož na výhru čeká od konce října a postupně se propadá tabulkou.
F. Wiegele - A. Memič, S. Markovič (8. S. Dweh), V. Jemelka, K. Spáčil - M. Valenta, L. Červ, P. Adu, T. Ladra, M. Vydra - R. Durosinmi
R. Matrevičs - J. Svozil, E. Hunal, M. Purzitidis - D. Hašek, S. Tijani, P. Gaszczyk, M. Čermák, Z. Šehovič - N. Cissé, M. Kroupa
M. Tvrdoň, L. Hejda, M. Jedlička, C. Kabongo, S. Dweh, A. Zeljkovič, J. Bello, J. Panoš
A. Jágrik, Š. Šebrle, M. Černák, D. Kozma, M. Žitný, R. Holiš, D. Velasquez, S. Isife, T. Jedlička, M. Traore