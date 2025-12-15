NEJ Z LIGY: Potyčka trenérů na Spartě, Zlín našel nový talent. A je Veselý v ohrožení?

Priske vs. Kováč. Potyčka u laviček a žluté karty
Jejich řev byl slyšet až na tribunu. Na Letné je všechno ještě umocněné tím, že jsou u sebe lavičky obou mužstev poměrně blízko.
V utkání mezi Spartou a Libercem (2:2) se v jednu chvíli stalo, že trenéry Briana Priskeho a Radoslava Kováče při vzájemné potyčce odděloval jen čtvrtý sudí Machálek.
Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta
„To byly emoce, se vším respektem. Měli jsme jen jiný názor na jednu situaci, pak jsme si podali ruce, bylo to OK,“ líčil liberecký Kováč, který když viděl od hlavního sudího Černého žlutou kartu, jen nesouhlasně kroutil hlavou.
Napomenutí si odnesl i Priske, jenž prvně reagoval na pokřiky ze soupeřovy lavičky. Žlutou poté dostal i David Hampel, hostující trenér brankářů.
„Říkal jsem trenérovi, že je jeho zodpovědností, aby jeho realizační tým projevil respekt k soupeři a jeho hráčům. Říkal jsem mu, že by si to měl hlídat a se svými kolegy si promluvit. Myslím si, že je špatně, že sportovní ředitel Liberce (Theodor Gebre Selassie) je v technické zóně. Podle mého názoru je tohle špatně,“ vysvětloval Priske.
„Mně se tohle nelíbí, člověk se tam hádá a nesoustředí se,“ kroutil hlavou sparťan Jaroslav Zelený. „Do určité míry se to dá pochopit, ale tohle je už moc. Obě lavičky by se měly soustředit na to, co se děje na hřišti. Kdyby se to povedlo vymýtit, bylo by to super, ale to je asi nereálné.“