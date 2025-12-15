Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Potyčka trenérů na Spartě, Zlín našel nový talent. A je Veselý v ohrožení?

Autor: ,
  9:45
Zatímco venku se jim daří, doma sparťanští fotbalisté strádají. Přitom pár týdnů nazpět to bylo přesně naopak. Remíza s Libercem 2:2 byla jejich třetí ztrátou na Letné v řadě a boj o titul se jim vzdaluje. Slavia má v čele už sedmibodový náskok. Co dál? V šestnáctém ligovém kole zářil Zlín, který smáznul 5:0 olomouckou Sigmu, k čemuž pomohl i druhý nejmladší střelec hattricku.
Priske vs. Kováč. Potyčka u laviček a žluté karty

Liberecký kouč Radoslav Kováč (vpravo) na Spartě.

Jejich řev byl slyšet až na tribunu. Na Letné je všechno ještě umocněné tím, že jsou u sebe lavičky obou mužstev poměrně blízko.

V utkání mezi Spartou a Libercem (2:2) se v jednu chvíli stalo, že trenéry Briana Priskeho a Radoslava Kováče při vzájemné potyčce odděloval jen čtvrtý sudí Machálek.

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

„To byly emoce, se vším respektem. Měli jsme jen jiný názor na jednu situaci, pak jsme si podali ruce, bylo to OK,“ líčil liberecký Kováč, který když viděl od hlavního sudího Černého žlutou kartu, jen nesouhlasně kroutil hlavou.

Napomenutí si odnesl i Priske, jenž prvně reagoval na pokřiky ze soupeřovy lavičky. Žlutou poté dostal i David Hampel, hostující trenér brankářů.

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s Libercem.

„Říkal jsem trenérovi, že je jeho zodpovědností, aby jeho realizační tým projevil respekt k soupeři a jeho hráčům. Říkal jsem mu, že by si to měl hlídat a se svými kolegy si promluvit. Myslím si, že je špatně, že sportovní ředitel Liberce (Theodor Gebre Selassie) je v technické zóně. Podle mého názoru je tohle špatně,“ vysvětloval Priske.

„Mně se tohle nelíbí, člověk se tam hádá a nesoustředí se,“ kroutil hlavou sparťan Jaroslav Zelený. „Do určité míry se to dá pochopit, ale tohle je už moc. Obě lavičky by se měly soustředit na to, co se děje na hřišti. Kdyby se to povedlo vymýtit, bylo by to super, ale to je asi nereálné.“



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
