Liberecký gól proti Spartě správně uznán, řekla komise. Na Slavii sudí také bez chyb

Komise rozhodčích tak dala za pravdu sudímu Černému, jenž celou situaci obdobně vysvětloval v televizním rozhovoru.
„Už na hrací ploše jsem viděl, že se míč dotkl ruky, ale byl to odraz od vlastního těla, ruka byla v přirozené poloze vůči pohybu. Navíc gól vstřelil jiný hráč, nic nebránilo tomu, aby se gól uznal. Videoasistent pak celou situaci zkontroloval a potvrdil,“ říkal po nedělním utkání.
Sudí: Ruka, ale dovolená. Jak nešikovnost vedla na Spartě ke gólu Liberce
„Hráč hostujícího družstva č. 18 (Koželuh) zahrál míč nohou do vlastní ruky a následně branky docílil jeho spoluhráč č. 21 (Letenay),“ napsala komise a současně dovysvětlila: „Pokud by hráč č. 18 bezprostředně po zahrání míče rukou sám docílil branky, branka by uznána nebyla.“
Liberec každopádně vedení neuhájil a nakonec si z Letné odvezl bod za remízu 2:2.
Na Slavii sudí také nechyboval
Komise posvětila také dvě rozhodnutí sudího Beneše v utkání Jablonce se Slavií (4:3).
Ten v 18. minutě nejprve neodpískal pokutový kop poté, co Chorý ve vápně přistrčil Růska. A pak nařídil penaltu na druhé straně za vražení Cedidly do Vlčka.
„Dvě podobné situace, ale penalta se pískala jen jedna,“ postěžoval si po utkání hostující kouč Luboš Kozel.
Dvě podobné situace, ale penaltu kopala jen Slavia. Kozel kritizoval metr sudího
Komise s ním však nesouhlasí.
„V 18. minutě utkání rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro hostující družstvo. Hráč hostujícího družstva po vzájemném souboji s hráčem domácího družstva upadl na zem a následně míč spadl na ruku domácího hráče, který ji měl u těla. Nejednalo se ani o podražení, ani o hru rukou,“ okomentovala první situaci.
K té druhé pak dodala: „Ve 35. minutě utkání rozhodčí správně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč hostujícího družstva byl v souboji o míč pozdě a ramenem zezadu prudce vrazil do hráče domácího družstva, který předtím odhlavičkoval míč.“
Poslední okamžik uplynulého ligového kola, k němuž se komise vyjádřila, se stal v zápase Plzně s Duklou (2:0).
Domácí se dožadovali penalty poté, co v 10. minutě spadl Dweh po letmém kontaktu s Hunalem. Sudí Volek však ihned gestem naznačil, že pískat nebude.
„V 10. minutě utkání rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Po vhazování došlo k běžnému souboji hráče hostujícího družstva a hráče domácího družstva. O přestupek hostujícího hráče se nejednalo,“ potvrdila komise.
Ta se tradičně vyjadřuje ke čtyřem situacím, které jí vyberou média. Zbytek si vyhodnocuje interně.