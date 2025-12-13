ONLINE: Hradec Kr. - M. Boleslav 0:0, domácí chtějí odčinit porážku z derby

Hradec ale jinak neprožívá špatnou sezonu. S 26 body je osmý a pokud na závěr podzimu zvítězí, bude atakovat nejlepší šestku.
To Mladá Boleslav se trápí, má 16 bodů a jen dva ji dělí od poslední příčky, byť aktuálně je 13. Naposledy si poradila se Zlínem (3:1) a ráda by na to navázala.
A. Zadražil - J. Elbel, T. Petrášek, J. Uhrinčať - D. Ludvíček, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - T. Slončík, V. Pilař, M. van Buren
V. Hora, D. Kořán, S. John, M. Zachoval, J. Fulnek, A. Mandous, D. Langhamer, N. Penner, J. Haliti, F. Lehký