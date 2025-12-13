Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Hradec Kr. - M. Boleslav 0:0, domácí chtějí odčinit porážku z derby

Sledujeme online   14:40
Před týdnem v derby nestačili na Pardubice, teď zkusí fotbalisté Hradce Králové porazit Mladou Boleslav. Zápas 19. kola Chance Ligy má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Tom Slončík (vpravo) se raduje po vstřeleném gólu v 84. minutě spolu s Vladimírem Daridou. | foto: ČTK

Hradec ale jinak neprožívá špatnou sezonu. S 26 body je osmý a pokud na závěr podzimu zvítězí, bude atakovat nejlepší šestku.

To Mladá Boleslav se trápí, má 16 bodů a jen dva ji dělí od poslední příčky, byť aktuálně je 13. Naposledy si poradila se Zlínem (3:1) a ráda by na to navázala.

13. 12. 2025 15:00
Hradec Kr. : Ml. Boleslav 0 : 0
()
Sestavy:
A. Zadražil - J. Elbel, T. Petrášek, J. Uhrinčať - D. Ludvíček, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - T. Slončík, V. Pilař, M. van Buren
Sestavy:
J. Floder - F. Prebsl, M. Králik, F. Matoušek - D. Kostka, R. Macek, J. Zíka, M. Šubert - J. Kolařík, M. Ševčík, M. Vojta
Náhradníci:
J. Hodek, L. Hruška, L. Kubr, A. Griger, O. Mihálik, P. Kodeš, M. Vágner, P. Vízek
Náhradníci:
V. Hora, D. Kořán, S. John, M. Zachoval, J. Fulnek, A. Mandous, D. Langhamer, N. Penner, J. Haliti, F. Lehký
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 18 10 5 3 24:16 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 5 6 29:25 26
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK PardubicePardubice 18 4 6 8 21:33 18
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
14. FC Baník OstravaOstrava 18 3 5 10 11:21 14
15. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 18 3 5 10 11:24 14
Na podzim nás srážely vlastní chyby, mrzí kapitánku budějovického Dynama

Eliška Stropková hlídá míč před soupeřkou.

Českobudějovické fotbalistky přezimují osmé ve druhé lize. Nově zvolená kapitánka Eliška Stropková věří ve zlepšení a posun v tabulce. Tým se o pauze zaměří na bránění standardních situací, které...

12. prosince 2025  13:31

Další třesk v Mostě. Ředitel klubu Skýpala se vrací, Pešír po dohodě končí

Zleva Jan Skýpala a Tomáš Pešír

Fotbalový Most má za sebou pořádně turbulentní závěr roku. V říjnu si fanoušci zvykali na to, že z třetiligového klubu odešel dosavadní ředitel Jan Skýpala, jehož nahradil Tomáš Pešír, místopředseda...

12. prosince 2025  13:07

