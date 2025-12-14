ONLINE: Bohemians - Karviná, hosté chtějí na závěr podzimu udržet top šestku

Karviné se i pod koučem Jarolímem, který nahradil Hyského, daří, byť naposledy doma pouze remizovala s trápícím se Baníkem (0:0).
Jak si povede na půdě Bohemians?
Ti mají devatenáct bodů a třikrát v řadě prohráli, naposledy 0:1 s Jabloncem.
M. Reichl - A. Kadlec, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - N. Okeke, B. Sakala, V. Drchal, A. Čermák, V. Zeman - E. Ramírez
J. Lapeš - J. Chytrý, S. Camara, D. Krčík, J. Fleišman - E. Ayaosi, D. Samko, R. Štorman, S. Šigut - E. Singhateh, A. Gning
R. Hrubý, D. Pleštil, J. Kovařík, A. Júsuf, M. Hybš, V. Smrž, O. Kukučka, T. Frühwald, P. Kareem, M. Kadlec, Š. Černý