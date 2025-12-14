Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Bohemians - Karviná, hosté chtějí na závěr podzimu udržet top šestku

Autor: ,
Sledujeme online   12:45
Karvinští fotbalisté hají v 19. kole Chance Ligy umístění v nejlepší šestce. Jejich soupeřem jsou pražští Bohemians, zápas má výkop ve 13 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Útočník Helal Júsuf z Bohemians se snaží dostat k míči mezi karvinskými obránci. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karviné se i pod koučem Jarolímem, který nahradil Hyského, daří, byť naposledy doma pouze remizovala s trápícím se Baníkem (0:0).

Jak si povede na půdě Bohemians?

Ti mají devatenáct bodů a třikrát v řadě prohráli, naposledy 0:1 s Jabloncem.

Chance Liga 2025/2026
14. 12. 2025 13:00
Bohemians : Karviná 0 : 0
()
Sestavy:
M. Reichl - A. Kadlec, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - N. Okeke, B. Sakala, V. Drchal, A. Čermák, V. Zeman - E. Ramírez
Sestavy:
J. Lapeš - J. Chytrý, S. Camara, D. Krčík, J. Fleišman - E. Ayaosi, D. Samko, R. Štorman, S. Šigut - E. Singhateh, A. Gning
Náhradníci:
R. Hrubý, D. Pleštil, J. Kovařík, A. Júsuf, M. Hybš, V. Smrž, O. Kukučka, T. Frühwald, P. Kareem, M. Kadlec, Š. Černý
Náhradníci:
J. Fiala, O. Mrózek, V. Neuman, L. Ezeh, P. Kačor, Y. Lawali, V. Valošek
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku několika...

Zafi, budeš nám chybět! Řek se loučil se Slavií. Nezapomenutelná cesta, děkoval

Christos Zafeiris se loučí se spoluhráči ze Slavie.

Naposledy levou rukou hrábl do trávníku a dvakrát se pokřižoval. Hned nato se schoval do náruče trenéra Jindřicha Trpišovského. Řecký fotbalista Christos Zafeiris slezl ze hřiště v Edenu naposledy....

14. prosince 2025  9:59

Trenér Galásek: Udělali jsme Baníku ostudu, někteří hráči nám nevrátili šanci

Trenér ostravských fotbalistů Tomáš Galásek přiznal, že při utkání v Karviné...

Pískot a skandování „My chceme Baník“ vyprovázely fotbalisty ostravského Baníku z hřiště po domácím debaklu s Pardubicemi 1:4. Ostravští místo toho, aby se v posledním kole podzimní části první ligy...

14. prosince 2025  8:30

Marečkův unikát, 8 utkání proti Slovácku, 6 gólů: Pomohlo, že už nejsem obránce

Radost teplických hráčů po rozhodující trefě Daniela Marečka v 84. minutě...

Marečku, podejte si Slovácko! Teplický fotbalista Daniel Mareček se proměnil v kata klubu, v němž zažil svá ligová poprvé. V sobotu mu dal už svůj šestý gól v osmém vzájemném zápase.

14. prosince 2025  7:32

14. prosince 2025

Varianta s Trpišovským padá, Slavia kouče neuvolní. Reprezentace musí hledat jinde

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu s Jabloncem.

Jindřich Trpišovský a fotbalová reprezentace? Ne! Varianta, že by slávistický kouč vzal v březnu vedlejšák u národního týmu v sobotu před půlnocí definitivně padla. „Vyvinuli jsme maximální úsilí,...

13. prosince 2025  22:16,  aktualizováno  23:43

Salah překonal Rooneyho, Arsenal vyhrál po vlastních gólech Wolverhamptonu

Yerson Mosquera z Wolverhamptonu utěšován Emmanuelem Agbadou po vlastním gólu v...

Hvězdný útočník Muhammad Salah se po turbulentním týdnu znovu objevil v dresu Liverpoolu a pomohl k vítězství 2:0 nad Brightonem. Oba góly dal francouzský útočník Hugo Ekitiké. Stejným poměrem...

13. prosince 2025,  aktualizováno  23:28

Dvě podobné situace, ale penaltu kopala jen Slavia. Kozel kritizoval metr sudího

Jablonecký trenér Luboš Kozel během zápasu na Slavii.

Prakticky celý zápas horlivě diskutoval se čtvrtým rozhodčím a probíral s ním každý byť jen trochu sporný moment. „Myslím, že to postupně kumulovalo. Hlavní sudí nastaví nějaký metr a když Chorý...

13. prosince 2025  21:34

Slavia - Jablonec 4:3, hosté třikrát srovnali, poslední slovo měl ale dvougólový Chorý

Tomáš Chorý se raduje po gólu v utkání proti Jablonci.

Slávističtí fotbalisté na závěr podzimní části Chance Ligy porazili třetí Jablonec 4:3 a zůstávají neporažení. Na výhru se ale pořádně nadřeli. V utkání 19. kola čtyřikrát vedli, soupeř však ve třech...

13. prosince 2025  17:03,  aktualizováno  21:32

Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z...

Soumrak Michaela Krmenčíka ve fotbalovém Slovácku? Nový trenér Roman Skuhravý připustil, že budoucnost trojnásobného českého šampiona a nejlepšího střelce ligové sezony 2017/18 se řeší. „Nemůžeme být...

13. prosince 2025  19:16,  aktualizováno  21:17

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...

Slezané nezvládli utkání 19. kola první ligy a v závěrečném duelu před zimní pauzou podlehli Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej...

13. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  19:26

Teplice – Slovácko 1:0, Mareček rozhodl o vítězství domácích v závěru zápasu

Daniel Mareček (Teplice) oslavující gól na konečných 1:0 v 84. minutě zápasu...

Teplice v 19. kole Chance ligy zdolali doma Slovácko 1:0. V 53. minutě sice neproměnil domácí Michal Bílek penaltu, ale 84. minutě nakonec rozhodl Daniel Mareček. Severočeši tak slaví výhru potřetí z...

13. prosince 2025  14:45,  aktualizováno  18:44

Sportovní ředitel Bílek opouští Slavii. Dle očekávání odchází do Pardubic

Slavii opouští sportovní ředitel Jiří Bílek.

V posledních týdnech se o tom spekulovalo a teď je vše oficiální. Jiří Bílek končí ve funkci sportovního ředitele fotbalové Slavie a zamíří do Pardubic. Náhradu za něj zatím pražský klub neoznámil.

13. prosince 2025  18:34

