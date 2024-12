Čtvrtý gól by zápas zabil, ale jsem na tým hrdý, řekl Hyský. Kritizoval trávník

„Ne, tohle je prostě fotbal. Jsme smutní a zklamaní, že nemáme tři body. Myslím, že za výkon během celého zápasu bychom si je zasloužili,“ přidal vzápětí.

Karviná v první půli otočila skóre a vedla 3:1. Jenže po vyloučení Dávida Krčíka šla do deseti, a i když přežila několik závarů, nezvládla proměnit dva samostatné úniky. Pak soupeř srovnal. Pro fanouška skvělé utkání.

„Já mám samozřejmě jiný pohled a byly to nervy, ale vnitřně mám radost z toho, jak se mužstvo prezentuje. Cítil jsem z něj vítěznou mentalitu. Bohemka je nečitelná, často mění rozestavení. Neužívám si to jako fanoušek, ale jsem s týmem, prožívám všechny situace a jsem strašně smutný, že jsme to nedotáhli,“ doplnil Hyský.

Takže jste s výkonem spokojený?

V první půli jsme se po obdržené brance rychle vrátili, hru jsme kontrolovali, dali jsme krásné góly, po delší době ze standardky. Ta otočka byla skvělá, ale bylo jasné, že zápas určitě není hotový. O poločase jsem dával největší důraz na to, že je klíčové dát čtvrtý gól, který ten zápas zabije. Bylo téměř jisté, že bychom pak odjeli s vítězstvím. Pak nás ale už poněkolikáté v této sezoně potkala červená karta, jelikož podstupujeme hodně soubojů a já prostě nevím...

Nezdála se vám?

Asi je to fotbal, ale byla možná moc přísná. Pořádně jsem to ještě neviděl, ale myslím, že za to ani Krčík nemůže. On sice ví, že má žlutou kartu, ale to je tak rychlá situace, když tam padá míč. Ale mám pocit, že byla přísná.

Zápas to každopádně hodně ovlivnilo.

Pak Bohemka začala tlačit, měla převahu, dostávala se do nebezpečných situací. My jsme dvakrát upravili rozestavení, potkalo nás to už v Plzni i v Hradci, kde jsme nedokázali dobře zareagovat. Tentokrát to bylo lepší, a dokonce jsme i zvládali vyrážet do rychlých protiútoků. A tam je klíčový moment zápasu, musíme dát čtvrtý gól.

Fotbalisté Bohemians se radují z pozdního vyrovnání v domácím utkání proti Karviné.

Šancí jste na to měli dost.

Dvakrát, vlastně třikrát, jsme šli sami na bránu, když započítáme i akci Davida Mosese. A bylo by hotovo. A pak se stalo, co se stalo. Laciný gól na 2:3 v závěru základní hrací doby, domácí tým chytil momentum, diváci se zvedli a nakonec soupeř vyrovnal. Ale jak jsem řekl, výsledek ovlivnilo, že jsme nebyli schopní dát čtvrtý gól.

Čím to, že jste v tolika příležitostech selhali?

Je to o kvalitě řešení a rozhodnutí v té situaci. Memič hrál skvělý zápas, dal dva góly. Samozřejmě toho měl už plné zuby a možná, že po tom sprintu neměl síly, ale z mého pohledu to byla jednoduchá situace. To samé Singhateh, který obehrál brankáře, vystřelí přes bránící hráče a trefí tyč. Je to o kvalitě v daném momentu. Ti hráči jinak kvalitu mají, možná to je opravdu spojené s únavou, ale...

Ano?

Zároveň tady byl hodně těžký terén. Z těch zápasů, co máme za sebou v posledních dvou měsících, tak to bylo nejhorší hřiště. Měkké, nerovné, asi se tady hodně trénuje a není jednoduché ho udržet v lepší kvalitě. Ale nenahrává to technickému a kombinačnímu fotbalu. Bohemka ho vlastně ani nehraje.

Druhý gól jste inkasovali poté, co brankáři Lapešovi vypadl míč z rukavic. Budete mu to vyčítat?

Nebudu. Hned po zápase jsem mu řekl, ať to pustí z hlavy. Je to jeden z našich nejlepších hráčů, nesčetněkrát nás podržel, i na Bohemians měl několik výborných zákroků a působil jistě. Je to škoda, ale to se stává a věřím, že to hodí za hlavu. Jsem s ním spokojený a myslím, že patří mezi nejlepší tři gólmany v lize. Víc než za chyba mě štve, že jsme nedali ten čtvrtý gól.

Solidní výkon předvedl i Sebastian Boháč na stoperu, což je vzhledem k jeho výšce (178 centimetrů) docela překvapení.

Ideální výšku na stopera nemá, ale má hodně vlastností, aby tam hrál. A zvládl to fantasticky. Nejenom tady, ale už v Plzni, což byl jeho první zápas na této pozici. Trochu nás k tomu donutily okolnosti a ukázal nám všem, že tam je schopný nastoupit. Je pohyblivý, důrazný, důsledný a odehrál výborný zápas a víme, že s ním můžeme počítat nejenom do zálohy.

Přesto jste třikrát inkasovali, na podzim jste dostali už dvaatřicet branek. Je to daň za aktivní hru?

Asi ano, na druhou stranu jsme dostali hodně branek od těch top týmů: pět od Slavie a Plzně, čtyři od Sparty. Jinak jsme měli i několik zápasů s čistým kontem, kdy jsme defenzivně hráli dobře. Ano, hrajeme odvážně a na riziko a musíme se naučit i při tomhle způsobu hry být vzadu důslednější, v čemž jsme podle mě v průběhu podzimu udělali velký pokrok.

Myslíte si to i po utkání s Bohemians?

Myslím, ačkoli tam samozřejmě byly chyby. Není to jednoduché, hrajeme vzadu bez zajištění, chceme být aktivní a učíme se to. Rozhodně z našeho stylu nebudeme ustupovat, protože tenhle způsob hry zviditelňuje jak hráče, tak celý klub, což podle mě vnímáte všichni. Karviná získává uznání, které se jí v minulosti nedostávalo.

Berete to tak, že uznání získáváte i vy jako trenér?

Jsou to spojené nádoby. Ale není důležité, jestli ho získávám já, ale hlavně hráči, kteří se společnou prací zlepšili a zviditelnili. To je skvělá zpráva pro mě, ale i pro realizační tým, který stojí za mnou. Není to totiž jen o jednom člověku. Mám skvělé kolegy, kteří mi pomáhají. A věřím, že když zůstaneme pohromadě, tak na jaře budeme ještě lepší a silnější.

Máte obavy, že přijdete v zimě o hodně hráčů?

Mám. Asi se neubráníme odchodu Davida Mosese a dál uvidíme. Jsem rád, že jsme prodloužili Krčíka, který je klíčovou osobou pro náš herní styl. Jsou tam i další náznaky, ale to teď nemá cenu říkat. Uvidíme, budu bojovat, aby nikdo další už neobešel. Třeba Botos má za sebou skvělý podzim a chci, aby minimálně půl roku ještě zůstal.

Troufnete si po podzimu říct, že takhle aktivní styl hry mužstvo baví?

Určitě, je to z nich cítit. Překvapilo mě, že když jsme doma hráli s Pardubicemi a o poločase jsme si řekli, že už nebudeme tolik aktivní, tak po dvaceti minutách přiběhl Krčík a říká: Trenére, proč nehrajeme aktivně a jeden na jednoho? Hráči to vzali za své, což je jedna věc, ale zároveň to zvládají přenést na hřiště a baví je to. Vědí, že to je náročné, ale jsou schopní se tímhle způsobem prezentovat, z čehož mám radost a jsem na mužstvo hrdý.