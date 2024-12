O pauze lítalo všechno, co mi přišlo do ruky, popsal Veselý. Chce obměnit kádr

„Něco jsme si řekli a bylo to poznat na pohybu, nasazení i agresivitě. Samozřejmě pomohlo i vyloučení, ale i tak jsme vstoupili do druhé půle dobře, aktivně a měli jsme tlak,“ doplnil Veselý.

Navzdory bodu se ale Bohemians v tabulce neposunuli výš, a zimní přestávku tak stráví až na dvanáctém místě.

„Představovali jsme si to lepší, ale není to úplný průšvih. V určité fázi to vypadalo, že hrajeme o šesté místo, ale tam patří týmy s vyrovnanějšími výkony. Teď je nicméně brzo dělat bodové závěry, protože během dvou jarních kol může být všechno jinak,“ přidal Veselý.

Do zápasu s Karvinou jste vstoupili dobře. Co se pak stalo?

Vyvíjelo se to, jak jsme chtěli, ale obdržená branka předznamenala náš blackout. Až do konce poločasu jsme to pak nezvládali a nabídli jsme Karviné góly jako na stříbrném podnose. Za stavu 1:2 jsme přesto mohli jít na 2:2 a místo toho jsme dostali třetí gól.

Jaké ve vás převládají pocity?

Je velká škoda, že jsme nevstřelili kontaktní branku dřív, protože bychom měli víc času a byli ve větším klidu. Když takhle vyrovnáte v závěru, tak nemůžete být nespokojení, ale i tak jsme to utkání mohli zvládnout, kdybychom lépe naložili s některými příležitostmi. Na druhou stranu si uvědomuji, že soupeř měl taky šance, třeba tu tyčku. Takže nakonec remízu musíme brát. A ačkoli jsem kritický, tak kluky musím ocenit, že se s tím dokázali vypořádat. Výkon i přístup ve druhém poločase byl v pořádku.

Opět jste inkasovali po standardní situaci.

Máme s tím problém. Není to výmluva, ale musím zase zmínit jméno Lukáše Hůlky, který podobné situace umí přečíst. Gól padl po odraženým míči a ty má přesně na starosti on. Denis Vala to podcenil, a navíc jsme tam ani neměli dobře nabrané hráče. Ale víc mě mrzí druhá inkasovaná branka, kdy jsme na krajích špatně vystoupili.

Trenér Karviné Martin Hyský říkal, že byl nervózní. Vy jste zápas prožíval jak?

Měl jsem silné emoce poločase, nějaké věci se možná rozbily. Třeba konvice na čaj. Nevím, jestli bude ještě fungovat. Ale během druhé půle se snažíte dělat rozhodnutí a zhroucený trenér na lavičce nikomu nepomůže. Ale je pro mě nepochopitelné, proč máme takové blackouty. Moc jsme neměnili sestavu, začneme dobře a pak máme výpadek. To nás provází celý podzim, že nemáme konstantní výkonnost, což musíme vylepšit. Asi bude potřeba v zimě udělat i nějaké personální změny a trochu ten tým okysličit. Následující půlrok využijeme na to, aby se mužstvo transformovalo.

Souvisí s tím už to, že jste posadil letní posilu Tomáše Frühwalda na lavičku a místo něj chytal Michal Reichl?

Už jsem to zvažoval před Hradcem i před Spartou. Přišlo mi, že toho na něj bylo hodně. Dostali jsme dost gólů, i když samozřejmě ne všechny šly za ním. Ale hraje v nové soutěži, do toho odjížděl reprezentovat a byl na něj velký tlak i kvůli přestupní sumě, která rozhodně nebyla tak vysoká, jak se psalo. Neměníme jedničku a dvojku, ale Reichl si tu šanci zasloužil a chtěli jsme zkrátka něco změnit, protože Tomáš poslední dobou ani neměl štěstí, že by ho ten míč někdy trefil, takže skoro každá střela na bránu končila gólem.

A co zkušený Josef Jindřišek, který prakticky nehraje?

V zimě určitě neskončí. Máme s ním nějakou dohodu, má smlouvu do konce sezony a já mu kariéru neukončím, ale říkal jsem mu před sezonou, že budu preferovat jiné hráče. Není spokojený, ale nedělá bordel. Chová se korektně, je mentor a když může, jde hrát za béčko. Zároveň vycházíme z typologie zápasů: když doháníme výsledek, tak nasadíme spíš ofenzivní hráče. Kdybychom vedli, asi by na hřiště šel. Ale on to ví, na jaře tu chce být a nikdo neříká, že nedostane šanci.

Takže jaké máte plány na zimu?

Nechceme nikoho vyhazovat, ale někomu končí smlouvy a už je neprodloužíme a přijde někdo jiný. Hledáme hráče i s nějakou vizí místo chronických marodů. Současně si uvědomuju, že je teď prioritou stadion a nemůžu chtít nějaké velké přestupy, ale pořád si myslím, že můžeme dělat nějaké chytré nákupy či hostování jako teď Nelson Okeke ze Sparty.

Jaké jsou ambice Bohemians pro jarní část sezony?

Chtěli jsme být ve středu, abychom měli na dostřel třeba právě to šesté místo a měli nějakou motivaci. My ji máme, protože chceme být lepší. Na prostřední skupinu většinou stačí 35 bodů, na šesté místo tak 40, takže bychom potřebovali 19 bodů. Teď ale spíš pomýšlím na to, dostat se alespoň z té skupiny o záchranu.

Tabulka je mimořádně vyrovnaná, takže to nemusí být tak složité.

To je každý rok. Jediné, jak se od toho můžete odstřihnout je, že uhrajete tři výhry v řadě. Pokud hrajete jako většina týmů a střídáte výsledky, tak se motáte v kruhu. Ty kluby jsou podobné, stejně průměrné, mají stejné neduhy i přednosti. Záleží pak i na zraněních, když se nakupí, tak je to problém. Ale nepřekvapuje mě, že je liga vyrovnaná.