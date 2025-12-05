Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Teplice - Slavia, vrací se Ogbu, chybí Chorý, šanci dostává Prekop

Autor:
Sledujeme online   17:04
Slávističtí fotbalisté otevírají páteční předehrávkou 18. kolo Chance Ligy. Jejich soupeřem jsou Teplice, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Jan Bořil se raduje z gólu do sítě Teplic. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slavii pak v úterý večer čeká šestý zápas hlavní fáze Ligy mistrů na Tottenhamu.

Teď se ale ještě musí soustředit na Teplice. Pokud zvítězí, bude mít jistotu, že přezimuje na prvním místě tabulky. Dvě kola před koncem podzimní části má totiž na čele pětibodový náskok před Spartou.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Staněk – Holeš, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Sadílek, Bořil – Provod, Prekop, Chytil.

Proti sobotní výhře nad Slováckem (3:0) udělal kouč tři změny v základu – místo Chaloupka hraje navrátilec po zranění Ogbu, odchovance Jelínka v záloze nahrazuje Moses a Chorého v útoku zastoupí letní posila Prekop.

Ogbru od srpnového svalového zranění nastoupil poprvé před týdnem proti Slovácku na dvacet minut, teď se vrací do základní sestavy.

Slavia zvítězila v domácí soutěži čtyřikrát v řadě, ale ani Teplice nemají špatnou formu.

Nový Diouf na obzoru? Slavia přivedla Kanteho z Artisu, který trápil Spartu

Vyhrály dvakrát po sobě a z posledních 10 ligových utkání mají na kontě jedinou porážku – doma s Plzní (1:2). Získaly bod jak v Olomouci (0:0), tak na Spartě (2:2).

Jak si povedou doma proti Slavii?

5. 12. 2025 18:00
Teplice : Slavia 0 : 0
()
Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
18. kolo

17. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
ONLINE: Teplice - Slavia, vrací se Ogbu, chybí Chorý, šanci dostává Prekop

