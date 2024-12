Důležitá výhra, postupně rosteme, řekl Friis. Ale na hezký fotbal teď zapomeňte

Sparťané se opět trápili. Gól vstřelili patnáct minut před koncem z jediné střely na bránu, kdy se hlavou prosadil Markus Solbakken. „Nebylo to pěkné vítězství. Čekají nás na podzim ještě dva zápasy a zapomeňte na to, že by Sparta do konce roku 2024 hrála hezký fotbal. Ale uděláme maximum, abychom uhráli dobré výsledky,“ prohlásil Friis.

Jeho svěřenci měli v závěru i štěstí, že soupeř z několika šancí nesrovnal a neopakoval se scénář z uplynulého víkendu, kdy Sparta ztratila vedení na Dukle (1:1) v poslední vteřině.

„Měli jsme s tím v poslední době problémy, často jsme byli blízko, ale nebyli jsme dostatečně dobří. Dnes to nebyl ideální výkon, ale bylo potřeba vyhrát. Když vyhrajete 4:1, je to pěkné, ale tyhle ubojované výhry, kdy máte i trochu štěstí, jsou také důležité,“ přidal Friis.

Byl jste v závěru nervózní?

Pro mě je nejdůležitější zůstat co nejklidnější. Když se mnou budou příliš cloumat emoce, nebudu schopný dělat dobrá rozhodnutí, když to ode mě hráči potřebují. Snažím se zůstat v klidu. Ale samozřejmě – když tam v závěru lítaly balony do vápna, byly to nervy, jelikož stačí jeden smolný odraz a je z toho gól. Naštěstí nás v závěru zachránil Peter Vindahl. Věřím, že někteří fanoušci málem dostali infarkt, ale to je zkrátka fotbal a emoce, které k němu patří.

Trenér soupeře Jaroslav Veselý hovořil o tom, že působíte křehce. Je výhra důležitá i pro sebevědomí?

Ano, souhlasím s ním, mluvím o tom už posledních pár týdnů. Nabíráme sebevědomí s výhrami, nejsme na tom tak dobře jako před pár měsíci, což je logické, když nevítězíte. Když vyhrajete, jste spokojení a je to hezké, ale musíme být kritičtí i po výhře a zůstat nohama na zemi. Postupně rosteme, ale jsme daleko od našeho ideálu.

Sparťanský trenér Lars Friis (vpravo) a jeho protějšek Jaroslav Veselý z Bohemians

Vyhráli jste podruhé v řadě. Cítíte, že se atmosféra v kabině zlepšuje?

Ano. Je mnohem lepší. Kluci vědí, že to nebyl pěkný zápas, že jsme ho měli rozhodnout dřív. Ale vidíte po celé Evropě, že se týmy trápí. A není to tím, že hráči jsou horší než před dvěma měsíci. Je to v hlavě a musíte si uvědomit, že jsou to jenom lidi a porážky je ovlivňují. Odehráli jsme třicátý zápas v sezoně, a když nesbíráte výhry, rychle se vám to dostane do hlavy. Ale zlepšuje se to. Až se další den probudím, nejprve budu přemýšlet, jestli jsem v Praze nebo v Dánsku, pak jaký je den a pak si uvědomím, že jsme vyhráli, a budu mít radost. A zaručuju vám, že to tak mají také hráči i fanoušci.

Jak moc je pro vás důležité čisté konto?

Je to pěkný pocit, nejenom pro Petera, ale pro celý tým. Je to totiž práce všech. Všichni se samozřejmě dívají jenom na brankáře, když dostáváme branky. Stejně jako když je nestřílíme, tak všichni viní útočníky, ale tak to ve fotbale nechodí. Ale čisté konto nám určitě pomůže. Teď to pro nás bylo a stále je těžké, ale nejdůležitější je hrát jako tým. Nemůžeme spoléhat na jednotlivce, ať už hráče nebo trenéra.

Takže jste neuvažoval, že byste gólmany prostřídal?

V posledních týdnech jsme trpěli a hodně hráčů nebylo na potřebné úrovni. Peter měl taky horší momenty, ale pro mě je jasná jednička a vždycky tomu tak bylo. Zároveň to neznamená, že ze sestavy nikdy nemůže vypadnout. Po každém zápase si všechno vyhodnocujeme. Není to jenom o výkonu v daném utkání, ale i o trénincích. Na šanci čekají Vorel, Surovčík, k tomu mladíci z akademie, se kterými klub dobře pracuje. Ale Peter má naši důvěru.

Na hrotu jste vsadil na dvojici Veljko Birmančevič a Albion Rrahmani. Jste s nimi spokojený?

Albion je výjimečný ve způsobu, jak hraje s míčem a jak se dokáže stáhnout do hloubi pole. Navíc má skvělé zakončení. A když má vedle sebe Birmančeviče, který je pořád v pohybu, tak je to přesně to, co potřebujeme. Ještě nejsou tolik sehraní, což je logické, jelikož trénujeme jenom mezi zápasy. Hlavně bez balonu jim ještě chybí automatismy, jsou to takové drobnosti třeba při hledání volného prostoru. Ale jsem spokojený, i když je co zlepšovat.

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil Markus Solbakken.

Opět jste nastoupili se třemi záložníky. Našel jste ideální herní systém?

Myslím, že nám teď ten systém se třemi záložníky sedí. Ale nemůžu říct, že to vyřeší vše. Máme hráče, kterým třeba tolik nesvědčí. Zároveň je potřeba dodat, že sice s nějakou formací začneme, ale v průběhu zápasu přepínáme i na 3-4-3 a celkem vystřídáme klidně tři různé varianty.

Vyhovuje nové rozestavení i Markusi Solbakkenovi, který začíná více naskakovat do hry? Proti Bohemians dal dokonce vítězný gól.

Markus byl dobrý, na tréninku poctivě pracuje. Potřebujeme hráče, kteří z lavičky vyvíjí tlak na zbytek týmu, o tom mluvíme pořád. Hráči, kteří nastoupili, jsou v mých očích před ním, ale je super, že se nám postupně vrací další zranění a máme více možností.

Věříte, že se do toho Solbakken dostane naplno? Po přestupu zatím zůstává za očekáváním.

Je to výborný hráč, v Norsku byl hvězda, jeden z nejlepší hráčů. Ale prožívá teď dvě věci naráz. Poprvé šel do zahraničí, je tu sám bez rodiny, jen s přítelkyní. Navíc nehraje každý zápas, což je pro něj taky novinka. Není na tuhle situaci zvyklý a prožil si několik těžkých chvil. Ale pořád u něj vidím snahu. Bojuje a toho si na něm vážím. Hráčům ve Spartě můžeme slíbit dvě věci – že budou tvrdě dřít a že budou často zklamaní, že nemají tolik prostoru.