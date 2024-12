Výkon se hodnotí v krasobruslení. Veselý po Spartě kritizoval efektivitu

Po středeční porážce byli fanoušci Bohemians nespokojení a právě s Veselým ti z kotle několik minut mluvili. Tentokrát si s hráči užil výrazně veselejší děkovačku a sám pak poslouchal, jak se ze zpola zaplněné hostující tribuny ozývalo: „Jarda Veselý, Jarda Veselý.“

„Myslím, že mám s fanoušky dobrý vztah, bez ohledu na to, jak zápas dopadne. Já tam chodím vždycky, je to výraz respektu. Vážím si, jak nás podporují, i když to třeba není výsledkově optimální. Mám k nim respekt, i když mě nemají rádi, protože jsou to bohemáci. Takže je to výraz respektu, ne snaha získávat si plusové body. Ale tak to mám celou dobu,“ vysvětlil Veselý.

Jak byste zápas zhodnotil?

Měli jsme dva dny na to se oklepat z porážky s Hradcem (0:3). Chtěli jsme podat lepší výkon, což se, myslím, povedlo. Byli jsme více než vyrovnaným soupeřem, vycházel nám presink i přechod do útoku. Ale nefungovalo nám to v poslední třetině hřiště, kde jsme měli být efektivnější a vstřelit první branku. Pak bychom měli šanci na body. Šance, které jsme si vytvořili, v takhle velkém zápase bolí, pokud je neproměníte.

Takže převažuje zklamání, nebo spokojenost? Budete hráče chválit, nebo kritizovat?

Nemůžu chválit, když jsme nic neuhráli. Ale nejvíc naštvaný jsem doteď z utkání se Slováckem (3:3), když se vrátím až na začátek týdne. To se pak přeneslo i do zápasu s Hradcem a místo třeba šesti bodů jsme získali bod. Na Spartě se výhry moc nezískávají, i když teď docela jo, ale pomalu se vrací zpět do formy.

Necítíte přesto, že jste minimálně ten bod získat mohli?

Mám pocit, že se utkání lámalo kolem 50. minuty, kdy jsme měli dát gól. Pak bylo na konci vidět, že si Sparta nevěří, zdržovala a nakopávala balony. Hráčům jsem poděkoval, ale zároveň jim řekl, že se nemůžeme chválit, když nemáme body. Každopádně na tom můžeme stavět.

V sestavě jste udělal hodně změn. Jaký jste měl plán?

Chtěli jsme hrát rychle, protože s tím Sparta má problémy. Hraje hodně nahoře, takže jsme věděli, že s Drchalem a Pleštilem můžou mít jejich stopeři problémy, a chtěli jsme na ně vyvinout tlak. Některé změny byly vynucené, jelikož ta pauza byla krátká. Ve čtvrtek jsme měli jenom regenerační trénink, v pátek jsme kvůli dešti trénovali krátce a řešili jsme spíš taktiku. Některé hráče jsme šetřili, ale myslím, že to tým zvládl. Zvlášť střed zálohy se zlepšil. Hodně nás ovlivňuje zranění Lukáše Hůlky, na které jsme měli málo času reagovat. To není výmluva, ale je to pro nás klíčový hráč.

Připravovali jste se nějak speciálně na dvojici Rrahmani, Birmančevič?

Věděli jsme, že Sparta systémově nic nezměnila, jen hrají na dva útočníky, což je za mě kosmetická úprava. Chtěli jsme tam mít záložníka navíc, aby nevznikaly kapsy. Sázeli jsme na to, že Birmančevič nevydrží celý zápas. Chystali jsme se i na variantu, že naskočí až v průběhu, ale s Rrahmanim jsme počítali. Bylo jasné, že budou pokračovat v tom, jak hráli s Karvinou.

Jak se vám líbil výkon Matěje Kadlece, jenž si odbyl ligový debut?

Zvažoval jsem to dlouho a pak jsme si řekli, že kdy jindy než na Spartě. I kdyby to nevyšlo, tak pak může v hospodě do konce života vyprávět, že debutoval na Spartě. My jsme sestavu tajili, ale jemu jsme to řekli dopředu, aby nebyl vyjukanej. Nejsem překvapený, že to zvládl. Loni měl vynikající formu v béčku a zaujal i na letním soustředění. Přemýšlel jsem, že by hrál už první kolo v základu, ale pak si zranil koleno a na rok vypadl. Letos v létě nevypadal dobře, ale teď už je na tom lépe. Určitě to může být budoucnost Bohemky. Může to být dobré zboží pro klub, že si přivyděláme na stadion.

A co Denis Vala, který hraje poslední zápasy pravidelně napravo? Čekal jste od něj podobně kvalitní výkony?

Čekal, on a Matěj pro mě nejsou překvapením. Máme teď dobrý systém, jak dostávat mladé hráče do áčka. Je to kvalitní práce trenéra béčka i těch kluků samozřejmě. Pak je pošleme na hostování a následně si je stáhneme a doděláme podle svého. Kdyby neměl podobně jako Kadlec zranění kolene, tak by tady hrál pravidelně mnohem dřív.

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se snaží přes Denise Valu vypálit na bránu Tomáše Frühwalda z Bohemians.

Máte hodně zraněných hráčů. Čekáte, že se někteří na podzim ještě ukáží?

Nevíme, i proto jsme šetřili třeba Júsufa, který hrál poslední utkání pod obstřiky a nebyl v optimální kondici. U Matouška to bude těžké a uvidíme, jak dopadne magnetická rezonance. Naopak u Čermáka je šance, že ještě nastoupí. Do toho nám ráno onemocněl Adam Kadlec. Teď nás čeká klíčový zápas s Karvinou. Měli jsme cíl za podzim 25 bodů, čemuž se můžeme ještě přiblížit. Karviná je sebevědomá, ale my jsme na ni připravení. Je to de facto zápas o šest bodů, protože tabulka je extrémně vyrovnaná.