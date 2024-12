Volal Provod, že zůstáváme. Trpišovský o moravském tripu i místní restauraci

Pražané moravský výlet zvládli, neboť z něj vezou šest bodů a desetibodový náskok v čele Chance Ligy. Slávisté si pochvalovali pobyt v Olomouci, kde na hotelu strávili čtyři dny. V neděli večer pak na Andrově stadionu s podporou zhruba čtyř tisíců fandů, kteří zaplnili ikonickou severní tribunu, otočili špatně vyvíjející se zápas se Sigmou a triumfovali 2:1.

Trenére, nebyli hráči kvůli „výjezdu roku“ nervózní?

To bych neřekl. My jsme zvyklí, že hrajeme před plnými tribunami, že míváme vyprodáno. Musím ale říct, že největší borci jsou fanoušci, to jsou vítězové. My jsme šťastní, že jsme to otočili. Ale nejlepší hráč jsou oni. Problesklo mi hlavou, že do toho musíme dát všechno, že tady kvůli nim nemůžeme prohrát.

Kdy jste se cítil nejhůř?

Hlavně kolem šedesáté minuty jsem si říkal, že by to bylo blbé, protože jsme ani neměli nějaký velký tlak. Ale nakonec se to podařilo skvěle. Možná to byl pro fanoušky i větší zážitek, než kdybychom vedli od začátku a měli celý zápas pod kontrolou. Ale rozhodně jsme si to nechtěli udělat takhle těžké.

Jak to bylo s přespáním v Olomouci hned po zápase na Baníku? Prý si to rozhodli samotní hráči.

Měsíc a půl zpátky mi volal Lukáš Provod, že se s kluky domluvili, že chtějí zůstat na Moravě a nevracet se do Prahy. Že tomu zkrátka chtějí dát všechno. Ale předtím nebylo dané, že bychom měli z Ostravy jet zpátky do Prahy, tohle byl první návrh a vzešel právě od hráčů. Já jsem souhlasil, jsem rád, pro nás je to dobré. Já si to spočítal a ušetřil jsem si šestnáct hodin cestování, protože ještě mi trvá hodinu od stadionu dojet domů. Olomouc je navíc krásné město, studoval jsem tu profi licenci. Prošel jsem si nějaká místa, centrum, večer před zápasem jsme byli u Drápala na jídle (vyhlášená olomoucká restaurace, pozn. red). To víte, potřeboval jsem si vzpomenout, jak tu vaří (smích).

Pro vás jako trenéra to je asi dobrý signál, že požadavek nevracet se domů vzejde od samotných hráčů.

Určitě. Soustředění před Eurem, soustředění v Rakousku, evropské výjezdy, kvalifikace, nároďáky… To všechno ti kluci absolvovali a stejně přišli s návrhem, ať tu zůstaneme, ať tomu dáme všechno. Ukazuje to na soudržnost v kabině. Pro nás byla samozřejmě velká výhoda, že jsme tu zůstali.

Tomáš Janotka o Ogbuově souboji „Myslím si, že Ogbu měl jednoznačně dostat druhou žlutou, protože rozrazil tvář Muritalovi. Ogbuova kopačka byla tam, kde být nemá. Pokud to není přímá červená, tak druhá žlutá jednoznačně. Když někoho kopnete do obličeje, kopačka udělá krvavý šrám, to je podle mě minimálně žlutá bez debat.“

Duel proti Sigmě mohla ovlivnit druhá žlutá karta pro Ogbua, ve vzdušném souboji ztratil stabilitu a domácího Muritalu kopl patou do tváře.

Já to neviděl. U lajny byl zrovna Milan Kerbr, my jsme měli poradu na lavičce, měnili jsme rozestavení.

Zápas se spíše rozhodoval ve vzduchu, nečekali jste více kombinační hru?

Čekali, proto jsme nasadili Pecha, chtěli jsme využít hezkého trávníku, hrát v pohybu, proto jsme vyměnili všechny tři útočné hráče. Ale Sigma k nám přistupovala jinak, než jak jsme je viděli hrát v Pardubicích i v zápasech předtím. Dobře se přesouvali, byli u nás včas. Nám naopak pohyb v první půli celkem chyběl, i nějaké dotahování z druhé vlny. Ve druhé půli přišel Choras, pomohl Chytilovi, vytvořili jsme si větší tlak i šance. Ale byl to jiný zápas než v Ostravě, hodně rychlý, naopak pro nás není nic příjemného, když venku musíte dát dva góly. Domácí měli ve středu hřiště celkem převahu, sbírali hodně odražených míčů, proto jsme si v první půli nedokázali vytvořit větší tlak.

V týmu máte několik hráčů, kteří prošli Sigmou. Koho jste si vybral tentokrát?

Není to úplně hráč pro nás, ale Filip Zorvan hraje skvěle. Bohužel teď se mu rozpadla souhra se zraněným Klimentem. A pak musím zmínit Breiteho, kdyby byl mladší, jdeme po něm (smích). Sigma tady má plno šikovných fotbalistů, ať už Matěje Hadaše, který dobře hraje i za reprezentační jedenadvacítku nebo Mikulenku… ale my máme teď kádr kompletní, takže posily jako takové jsme si tu nevyhlédli.

Trenér Sigmy Tomáš Janotka tvrdí, že Lukáš Provod je momentálně nejlepším hráčem ligy. Čím to je, že se po tolika těžkostech dostal na takovýto level?

Nechci mluvit za něj, ale je v nejlepším věku. Podle mě jsou hráči ve věku od 24 do 28 na fyzickém topu. On měl vždycky všechno, je zdravý, sebevědomý, tým ho nesmírně uznává. I zahraniční hráči k němu vzhlíží, vyprofiloval se v přirozeného lídra, trošku jiného než je Bořil. Provi je takový tichý lídr, potřebujete ho na hřišti, tým se s ním cítí dobře. I to rozestavení, které hrajeme, mu sedí, má důležitou pozici, což nás sráží, když není na hřišti, těžko se nahrazuje. Ale tohle mu pomáhá. Je hlavou i jinak nastavený, tím, že se mu daří. Zlom byl i mistrovství Evropy, které mu vyšlo skvěle.