Šanci dostal po roce. Olomouckého střelce Elbela chválil i Trpišovský

Uběhlo půl hodiny, když Zorvan poslal míč ze standardní situace na vzdálenější tyč. Elbel neohroženě vletěl na místo určení a hlavičkou poslal olomoucký tým do extáze.

„Slavia má založenou hru na vysoké intenzitě a rychlosti. Proto jsme upřednostnili Kubu Elbela. Leibl ještě pár dnů před zápasem nebyl stoprocentní. Kuba má navíc rychlostní předpoklady, slávistům se dokázal ve sprinterských soubojích, které jsme očekávali, vyrovnat,“ ozřejmil Janotka.

Elbelova premiérová trefa na bodový zisk nestačila. Aby toho však nebylo málo, Sigmě kvůli zdravotním potížím vypadnul ze sestavy už třetí stoper, proto ze začátku druhé půle nastoupil do středu obrany.

„Musím říct, že zahrál skvěle. Nejen kvůli gólu. I souboje zvládal skvěle, má dobrou figuru. Známe ho minimálně, nakoukávali jsme ho až den před zápasem, kdy bylo jasné, že kvůli zranění nenastoupí Sláma,“ přidal pochvalu i slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Elbel přestoupil do Sigmy letos v lednu z druholigového Prostějova, ale usídlil se spíše v druholigovém béčku Sigmy, kde v letošní sezoně zaznamenal osm startů.

⚽️ Olomouc udeřila proti Slavii! Po přímém kopu usměrnil míč do sítě Jakub Elbel. #chanceliga pic.twitter.com/GyjV8QT9u7 — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) December 8, 2024

„Jsem rád, že šance přišla, že to bylo až po roce, neřeším. Řekl jsem si, že až to přijde, tak to přijde. Angažmá v Sigmě mi otevřelo oči, proti Prostějovu je to jiný level. Hned jak jsem přišel, bylo jasné, že potřebuju čas na adaptaci. Jsem rád, že jsem se takhle rozhodl. Trvalo to déle, ale evidentně všechno má svůj čas,“ považoval Elbel.

Teď se prosadil do sítě Slavie. „To sice zní skvěle, ale nás všechny mrzí, že jsme mač nezvládli. Protože z hlediska výkonu jsme k tomu měli dobře nakročeno. Ale Slavia ukázala kvalitu. Během dvou tří minut otočili zápas, kdy nás potrestali ze dvou akcí,“ podotkl Elbel. Svůj třetí prvoligový start v životě si ale bude pamatovat do konce života.

Vstřelený gól oslavil skluzem pod tribunou sever, která byla zaplněná slávistickými fans. „Standardka byla nacvičená, Zorvan poslal výborný míč do vápna. A pak už si toho moc nepamatuji. Byla to euforie, člověk pak nic nevnímá. Celkově to byl skvělý zážitek, dobrá divácká kulisa. Přišlo i hodně našich fandů,“ popsal Elbel.

Olomoucký Jakub Elbel (vpravo) stíhá slávistu Mojmíra Chytila.

O svém startu se definitivně dozvěděl až den před utkáním. „Ale první náznaky byly už ve čtvrtek a pátek na tréninku,“ přemýšlel Elbel.

Úsměvné je, že jeho dosavadní větší ligová porce, pětačtyřicet minut, přišla také proti Slavii. V srpnu v Edenu vystřídal o poločase právě Leibla. „Já neřeším, že to je Slavia. Jsem rád, že mi kouč dal šanci, doufám, že jsem ji využil. Slavia má všechny hráče atleticky na top úrovni. Jsou běhaví a jak jste viděli, stačí jim dvě tři šance, aby otočili zápas,“ ocenil Elbel kvality soka.

Sám podal solidní výkon, třebaže před vyrovnáním si mohl v souboji ve vápně počínat důrazněji. „Byl bych rád, kdyby tohle byl můj odrazový můstek k větší minutáži, ale to musí rozhodnout trenér. A inkasovaný gól? Ještě jsme se o tom s trenérem nebavili, takže vám k tomu víc neřeknu,“ pravil.