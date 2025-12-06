Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Olomouc - Sparta, hrají Eneme či Kadeřábek. Na hrotu Rrahmani

Sledujeme online   17:06
Sparťanští fotbalisté uzavírají sobotní program 18. kola Chance Ligy zápasem na hřišti olomoucké Sigmy. Utkání má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví s Pavlem Kadeřábkem gól do sítě Olomouce. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Sparta neprožívá nejlepší období. V lize vyhrála jediný z posledních čtyř zápasů, naposledy doma ostudně podlehla Pardubicím 2:4 a následně s obtížemi vyřadila brněnský Artis v osmifinále poháru.

Na vedoucí Slavii aktuálně ztrácí už osm bodů poté, co její rival zvládl páteční předehrávku v Teplicích (2:1).

Proti Olomouci zvolil sparťanský kouč Brian Priske následující sestavu: Vindahl – Martinec, Vydra, Sörensen – Preciado, Eneme, Kairinen, Kadeřábek – Birmančevič, Rrahmani, Haraslín.

Olomouc před týdnem také prohrála, když nezvládla důležitý souboj v Liberci (0:1) a klesla až na sedmou příčku.

První vzájemné utkání obou týmů zvládla v srpnu lépe Sparta, která doma zvítězila 1:0. Soupeř jí to navíc ulehčil dvěma červenými kartami. Kdo se bude radovat tentokrát?

6. 12. 2025 18:00
Olomouc : Sparta 0 : 0
()
Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
13. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
14. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
15. 1. FC SlováckoSlovácko 18 3 5 10 11:24 14
16. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
6. prosince 2025  14:15,  aktualizováno  17:13

