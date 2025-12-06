ONLINE: Olomouc - Sparta, hrají Eneme či Kadeřábek. Na hrotu Rrahmani

Sparta neprožívá nejlepší období. V lize vyhrála jediný z posledních čtyř zápasů, naposledy doma ostudně podlehla Pardubicím 2:4 a následně s obtížemi vyřadila brněnský Artis v osmifinále poháru.
Na vedoucí Slavii aktuálně ztrácí už osm bodů poté, co její rival zvládl páteční předehrávku v Teplicích (2:1).
Proti Olomouci zvolil sparťanský kouč Brian Priske následující sestavu: Vindahl – Martinec, Vydra, Sörensen – Preciado, Eneme, Kairinen, Kadeřábek – Birmančevič, Rrahmani, Haraslín.
Olomouc před týdnem také prohrála, když nezvládla důležitý souboj v Liberci (0:1) a klesla až na sedmou příčku.
První vzájemné utkání obou týmů zvládla v srpnu lépe Sparta, která doma zvítězila 1:0. Soupeř jí to navíc ulehčil dvěma červenými kartami. Kdo se bude radovat tentokrát?