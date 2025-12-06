ONLINE: Mladá Boleslav - Zlín 0:0, domácí se chtějí odpoutat od spodku tabulky

Mladá Boleslav prohrála čtyři z posledních pěti utkání a se 13 body je předposlední, hůř je na tom pouze Slovácko, která má ještě o dva body méně.
Teď proti Boleslavi stojí nevyzpytatelný nováček ze Zlína. Ten prožil skvělý vstup do nového ročníku, ale v posledních týdnech se trápí a třikrát po sobě prohrál.
J. Floder - F. Prebsl, M. Králik, F. Matoušek - D. Kostka, R. Macek, D. Donát, M. Šubert - J. Kolařík, M. Ševčík, M. Vojta
S. Dostál - M. Fukala, A. Křapka, J. Kolář, L. Bartošák - C. Nombil, T. Ulbrich, M. Koubek, M. Cupák, Z. Načkebija - S. Kanu
F. Lehký, V. Hora, S. John, M. Zachoval, M. Krulich, D. Pech, N. Penner, A. Mandous, J. Fulnek, J. Klíma
T. Hellebrand, S. Belaník, S. Petruta, L. Bránecký, M. Knobloch, D. Machalík, J. Kalabiška, T. Poznar