ONLINE: Dukla - Liberec, potvrdí rozjetí Severočeši roli favorita?

Autor: ,
Sledujeme online   14:30
Liberečtí fotbalisté chtějí v 18. kole Chance Ligy potvrdit skvělou formu. Jejich soupeřem je pražská Dukla, zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Liberecký záložník Ahmad Ghali skáče do náruče autorovi gólu Denisi Višinskému. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberec aktuálně táhne sérii čtyř vítězství se skóre 14:0, což ho vyneslo na čtvrtou příčku ligové tabulky. Pokud vyhraje i tentokrát, minimálně do neděle se bodově dotáhne na třetí Jablonec.

To Dukla řeší opačné starosti. Čtyřikrát po sobě nezvítězila a se 13 body je čtrnáctá. Při posledním vzájemném utkání v srpnu v Liberci prohrála 0:2.

6. 12. 2025 15:00
Dukla : Liberec 0 : 0
()
Sestavy:
R. Matrevičs - D. Kozma, M. Purzitidis, J. Svozil - S. Isife, P. Gaszczyk, J. Kadák, Z. Šehovič - S. Tijani, M. Kroupa, N. Cissé
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, T. Diakité, P. Dulay, E. Mahmič, A. Soliu - R. Krollis
Náhradníci:
M. Traore, T. Jedlička, R. Holiš, M. Ambler, D. Velasquez, M. Žitný, Š. Šebrle, A. Jágrik, D. Hašek, M. Čermák, M. Černák
Náhradníci:
M. Rýzek, J. Musil, I. Krajčírik, P. Hodouš, P. Juliš, L. Letenay, L. Mašek, D. Rus, J. Koželuh, M. Hlavatý
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
