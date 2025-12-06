ONLINE: Dukla - Liberec, potvrdí rozjetí Severočeši roli favorita?

Liberec aktuálně táhne sérii čtyř vítězství se skóre 14:0, což ho vyneslo na čtvrtou příčku ligové tabulky. Pokud vyhraje i tentokrát, minimálně do neděle se bodově dotáhne na třetí Jablonec.
To Dukla řeší opačné starosti. Čtyřikrát po sobě nezvítězila a se 13 body je čtrnáctá. Při posledním vzájemném utkání v srpnu v Liberci prohrála 0:2.
R. Matrevičs - D. Kozma, M. Purzitidis, J. Svozil - S. Isife, P. Gaszczyk, J. Kadák, Z. Šehovič - S. Tijani, M. Kroupa, N. Cissé
T. Koubek - M. Icha, D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, T. Diakité, P. Dulay, E. Mahmič, A. Soliu - R. Krollis
M. Traore, T. Jedlička, R. Holiš, M. Ambler, D. Velasquez, M. Žitný, Š. Šebrle, A. Jágrik, D. Hašek, M. Čermák, M. Černák
M. Rýzek, J. Musil, I. Krajčírik, P. Hodouš, P. Juliš, L. Letenay, L. Mašek, D. Rus, J. Koželuh, M. Hlavatý