ONLINE: Plzeň - Ml. Boleslav 0:0, domácí dlouho čekají na výhru. Zlomí sérii?

Plzeň po ligové porážce 3:5 se Slavií a remíze 3:3 v Jablonci zůstává mimo skupinu o titul až za Libercem. Obě ztráty rámují dva bezgólové výsledky v Evropské lize s Fenerbahce a Freiburgem.
Viktoria vyhrála naposledy na začátku listopadu v Teplicích (2:1).
To Mladá Boleslav je v tabulce až čtrnáctá a zvládla jen jediný ligový zápas z posledních pěti. Naposledy doma padla 1:2 se Spartou, předtím ale vyhrála 1:0 na Dukle v záchranářském souboji.
F. Wiegele - M. Havel, S. Dweh, V. Jemelka, M. Doski - L. Červ, M. Valenta, D. Višinský, T. Ladra, C. Souaré - P. Adu
M. Vydra, S. Markovič, M. Tvrdoň, L. Hejda, M. Jedlička, J. Bello, A. Zeljkovič, R. Durosinmi , A. Memič
M. Ševčík, N. Penner, A. Mandous, J. Fulnek, J. Klíma, F. Matoušek, V. Hora, S. John, M. Zachoval, M. Krulich, J. Kolařík
8. L. Červ, 26. V. Jemelka
25. J. Zíka, 26. D. Langhamer