Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Plzeň - Ml. Boleslav 0:0, domácí dlouho čekají na výhru. Zlomí sérii?

Autor: ,
Sledujeme online   15:21aktualizováno  15:33
Povzbuzuje je čtvrteční bezgólová remíza s bundesligovým Freiburgem, dokážou plzeňští fotbalisté zlomit čtyřzápasovou sérii bez výhry? V sedmnáctém kole Chance Ligy hostí Mladou Boleslav, tým ze spodku tabulky. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15:30.

Milan Havel z Plzně odkopává balon před mladoboleslavským záložníkem Martinem Šubertem. | foto: ČTK

Plzeň po ligové porážce 3:5 se Slavií a remíze 3:3 v Jablonci zůstává mimo skupinu o titul až za Libercem. Obě ztráty rámují dva bezgólové výsledky v Evropské lize s Fenerbahce a Freiburgem.

Viktoria vyhrála naposledy na začátku listopadu v Teplicích (2:1).

To Mladá Boleslav je v tabulce až čtrnáctá a zvládla jen jediný ligový zápas z posledních pěti. Naposledy doma padla 1:2 se Spartou, předtím ale vyhrála 1:0 na Dukle v záchranářském souboji.

Chance Liga 2025/2026
30. 11. 2025 15:30
Zápas probíhá
Plzeň : Ml. Boleslav 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
F. Wiegele - M. Havel, S. Dweh, V. Jemelka, M. Doski - L. Červ, M. Valenta, D. Višinský, T. Ladra, C. Souaré - P. Adu
Sestavy:
J. Floder - F. Prebsl, M. Králik, D. Donát - D. Kostka, R. Macek, J. Zíka, M. Šubert - F. Lehký, M. Vojta, D. Langhamer
Náhradníci:
M. Vydra, S. Markovič, M. Tvrdoň, L. Hejda, M. Jedlička, J. Bello, A. Zeljkovič, R. Durosinmi , A. Memič
Náhradníci:
M. Ševčík, N. Penner, A. Mandous, J. Fulnek, J. Klíma, F. Matoušek, V. Hora, S. John, M. Zachoval, M. Krulich, J. Kolařík
Žluté karty:
8. L. Červ, 26. V. Jemelka
Žluté karty:
25. J. Zíka, 26. D. Langhamer
17. kolo

18. kolo

16. kolo

17. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
6. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
13. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
15. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
