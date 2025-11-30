ONLINE: Liberec - Olomouc 0:0, bitva ve skupině o titul. Oba týmy ve formě

Oba týmy se pyšní výbornou formou.
Olomouc ve čtvrtek zdolala v Konferenční lize slovinské Celje a nakročila k postupu v soutěži. V lize je čtvrtá a na prohru tam čeká dokonce od poloviny září, poslední porážku zažila na začátku října s italskou Fiorentinou.
Liberec zase v posledních třech kolech neinkasoval a dohromady nasázel třináct gólů. I proto se v tabulce vyhoupl hned za svého soupeře.
Prohodí se po neděli?
T. Koubek - M. Icha, D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, T. Diakité, P. Dulay, L. Mašek, A. Soliu - R. Krollis
J. Koutný - M. Hadaš, A. Sylla, T. Huk, F. Slavíček - T. Kostadinov, M. Beran, J. Navrátil, Š. Langer, J. Šíp - D. Vašulín
P. Juliš, L. Letenay, D. Rus, J. Musil, I. Krajčírik, P. Hodouš, J. Koželuh, M. Hlavatý, L. Masopust, J. Mikula
M. Tijani, M. Mikulenka, S. Michez, M. Malý, J. Král, M. Hruška, J. Spáčil, J. Sláma, J. Kliment, D. Janošek, R. Breite
30. A. Kayondo
12. M. Beran