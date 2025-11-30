Z Chytila měl radost, pak si ale Trpišovský povzdechl: Výhra mohla být ještě vyšší

Slavia v úvodu přežila obrovskou šanci Slovácka, pak ale průběh utkání kontrolovala a připsala si další vítězství. Dvě kola před koncem podzimní části tak zůstává na čele tabulky.
Trenére, po úterním zápase s Bilbaem jste působil sklesle. Máte teď lepší náladu?
Byl jsem zklamaný, že jsme neurvali vítězství. Chtěli jsme být nebezpečnější dopředu, takže tam bylo spíš zklamání z toho, že jsme nesplnili očekávání. Ale pak s odstupem času ten výsledek člověk vnímá pozitivněji. Po Slovácku mám kromě výkonu radost i z dílčích věcí, třeba když Chytil útočí na hattrick a stejně ve druhé půli hledá Prekopa před prázdnou bránou.
Zmínil jste Chytila, který dal dva góly. Jak se vám jeho výkon líbil?
Zopakuju to, co vždycky. Mojma je hráč, který všechnu svou energii věnuje Slavii. Když se bavíme o ukázce týmového hráče, je to on. Když je na hřišti, já jsem šťastný, ale míst v sestavě je jenom 11 a možností je hodně, takže když tam někoho dáte, nezbude na někoho jiného. Ale tyhle zápasy mu typologicky sedí, a zvlášť když hraje ve dvojici s Chorým, tým bývá úspěšný a produktivní. Každý hráč se někdy potýká s nepohodou, ale tentokrát to byl výkon, na který jsme zvyklý z uplynulých let a mám z něj radost.
Mojmír Chytil o herním vytížení
„Každý chce hrát v základní sestavě a není to pro mě jednoduché, ale nejsem kyselý. Snažím se dělat na tréninku maximum a když nastoupím, tak hrát co nejlíp. To je jediná cesta. Kdyby si člověk sám zasíral hlavu a byl uražený, nemůže podat dobrý výkon. Takže prostě musím čekat na šanci.“
Radost máte určitě i z ligového debutu odchovance Tomáše Jelínka.
Zahrál skvěle pohár ve Zlíně, takže jsme pak zvažovali, že ho nasadíme už v dalším zápase, což byl Baník. Ale chtěli jsme mu dopřát debut v zápase, kde bude okolo něj hrát kostra týmu a vyšlo to na Slovácko. Zaujal nás už v létě, pak hrál dobře za béčko a je to i souhra okolností, že Oscar se Zafeirisem jsou mimo. Každopádně mu moc gratuluju, protože je ve Slavii od 10 let.
V čem vidíte jeho největší přínos?
On je použitelný ve všech částech hřiště, což máme rádi. Umí hrát na vícero pozicích, za jedenadvacítku někdy z pozice záložníka seskakuje na stopera. Je komplexní, umí hrát hlavou, vystřelit, dát balon za obranu, je obounohý. Je to takový typ Zafeirise, což znamená celoplošný hráč. Samozřejmě v jeho výkonu byly některé nedostatky, ale od toho sbírá tyhle zkušenosti.
Mimochodem, Slavia po dlouhé době nastoupila v sestavě pouze s českými hráči. Víte, kdy k tomu došlo naposledy?
Nebudu lhát, protože mi před rozcvičkou řekli, že to bylo v roce 2019 s Příbramí doma (3:1). Dokonce jsem s tím přišel já, protože hodně sleduju nejenom národnostní vlaječky u sestavy a hodně nad ní vždycky přemýšlím, takže mě tohle hned zaujalo.
V sestavě naopak opět nedostal šanci Kušej, jehož forma šla v posledních týdnech dolů.
Mluvím o tom vždycky, sezona v Česku je dlouhá. Když sečteme kluby a reprezentace, tak máte deset měsíců, během kterých musíte držet výkonnost a celou sezonu to udrží opravdu málokdo. Promlouvá do toho hodně věcí, každý má nějaké období a Kušej teď na bod čeká od derby. Ale je důležité vidět, že to chce zlomit a myslím, že je to otázka času. Potřebuje dobrej zápas, kdy mu něco vyjde a třeba ho rozhodne. Pak se do toho dostane.
Z lavičky kromě Kušeje přišel i Ogbu, jenž vyléčil zranění. Na stoperu teď budete mít docela přetlak, ne?
Co bych za to dal v derby, kdybychom v závěru měli aspoň tři stopery. V létě bylo téma, že máme čtyři středáky na dvě pozice a teď tam alternují různí hráči a prostor dostává i Jelínek. Tohle sezona v top klubu přináší. Když máte ambice ve všech soutěžích a musíte ideálně všechny zápasy vyhrávat, tak pokaždé potřebujete kvalitu a musíte být připravení.
Lze vzhledem k nastalé situaci očekávat nějaké letní pohyby v kádru?
Uvidíme, to je dlouhá doba a můžou přijít různé nabídky. Vnímáme například Camaru v Karviné, Halinského v Teplicích, který se v létě bude vracet. Možnosti jsou, což je výhoda velkého klubu, a samozřejmě je to těžší pro hráče, kteří tu minutáž nemají. Ale když pak přijdou absence a dostanou šanci, musí naskočit a zvládnout to.